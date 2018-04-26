Сергей Собянин: Восстанавливаем частички старины

— На прошлой неделе вы подписали договор об увеличении поставок в Подмосковье питьевой воды. Где город возьмет ресурсы для увеличения поставок?

— Прекрасно помню, как еще лет 20 назад мы постоянно боролись с подтекающими кранами на кухнях и в ванных. Каждый мужчина поневоле становился сантехником. Сегодня же и краны стали качественнее, и москвичи научились экономить воду. Только представьте себе: в советское время в Москве были построены станции водоподготовки мощностью 6,3 миллиона кубометров воды в сутки. А сегодня город и 3 миллиона кубометров не потребляет. Поэтому мы договорились с губернатором Московской области Андреем Воробьевым , что будем расширять поставки московской воды в города Подмосковья. Это взаимовыгодное решение. Наши соседи получат качественную питьевую воду. А Москва — дополнительные доходы и рабочие места.

— А как сегодня обстоят дела с качеством воды? И главное — насколько безопасны технологии, которые используются при очистке? Когда-то было: подносишь ко рту стакан водопроводной воды и чувствуешь запах хлорки.

— От применения хлора для очистки воды город полностью отказался еще 2012 году. Его заменило вещество со сложным названием — гипохлорит натрия. Микробов он убивает не хуже, но при этом не пахнет хлоркой. Но это еще не все. В прошлом году мы закончили модернизацию Рублевской станции, которая питает водой запад, северо-запад и частично центр Москвы. Было построено несколько блоков озоносорбции, в которых вода насыщается озоном и затем проходит через тончайшие фильтры-мембраны с активированным углем. Получается очень чистая, прозрачная вода, практически не имеющая запаха и неприятного привкуса. Сейчас ведем проектирование аналогичных блоков на Западной станции. По плану они должны быть введены в строй в 2020–2022 годах. Далее на очереди — модернизация Восточной и Северной станций водоподготовки. Почему такая очередность? Во-первых, на Восточной станции уже действует пусть не новая, но вполне качественная система озонирования. И, во-вторых, Восточная и Северная станции питаются волжской водой, которая сама по себе чище, чем та, которая поступает на Западную станцию из Москвы-реки.

— В Москве проходят Дни исторического и культурного наследия. Что город покажет москвичам на это раз?

— Дни исторического и культурного наследия проходят уже в 18-й раз. Сначала это были два дня — 18 апреля и 18 мая. Но, поскольку из года в год москвичи проявляли все больший интерес к памятникам московской старины, в этом году праздничные мероприятия продлятся больше месяца — с 18 апреля по 31 мая. Главная изюминка праздника остается неизменной. У москвичей вновь будет возможность записаться на экскурсии по историческим зданиям, которые в обычные дни закрыты для свободного посещения. В программу дней включены экскурсии в Дом Тарасова на Спиридоновке (Институт Африки РАН ), Дом съездов Наркомпроса (Институт машиноведения), шедевр Ле Корбюзье — здание Центросоюза ( Росстата ) на Мясницкой и другие памятники архитектуры. Помимо экскурсий состоится множество интереснейших мероприятий — квесты, выставки, фотоконкурсы, встречи с известными реставраторами. Полная программа и запись на мероприятия — на сайте dni-naslediya.ru.

— А как показала себя объявленная несколько лет назад программа реставрации аварийных памятников «1 рубль за 1 квадратный метр»? Когда город сдает в аренду аварийные здания, а арендатор реставрирует их за свой счет и получает право на льготную арендную плату.

— С самой лучшей стороны. В рамках программы новых владельцев нашли 20 аварийных памятников архитектуры. На 13 памятниках полностью завершены реставрационные работы. Так, усадьба купца Баулина на Николоямской улице больше 15 лет простояла без крыши. Теперь — смотрите сами. Весной этого года планируется закончить реставрацию еще одного замечательного объекта. Это не особняк и не доходный дом, а старейший московский остановочный павильон в Красностуденческом проезде. Проще говоря, остановка трамвая. Очень скромный по размерам памятник, пережил пожар, долгое время был заброшен, утратил значительную часть декора. В конце 2016 года его выставили на торги, и нынешний арендатор до мельчайших деталей восстанавливает исконный облик этого чудесного строения, частички старой Москвы.

СПРАВКА

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о доходах за 2017 год. Из декларации следует: доходы мэра составили 6,53 миллиона рублей. В пользовании имеются гараж и квартира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москвичи предпочитают общественный транспорт

Сергей Собянин: Планируем реконструкцию 10 электродепо