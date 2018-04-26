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«Магнит» выплатит омичке, пострадавшей от автоматических дверей в магазине, 157 тысяч рублей
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«Магнит» выплатит омичке, пострадавшей от автоматических дверей в магазине, 157 тысяч рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: superomsk.ru
Кировский районный суд постановил взыскать с АО «Тандер» в пользу омички 157 тыс. рублей компенсации морального вреда и утраченного заработка, а также расходы на медэкспертизу в размере 30 тыс. рублей. В суде было установлено, что в октябре прошлого года омичка попыталась зайти в магазин на улице Дианова, но автоматические стеклянные двери сначала неожиданно зажали ее в проходе, а затем так же быстро открылись. Женщина упала и повредила себе руку. Она получила закрытый перелом лучевой кости и отрывной перелом отростка локтевой кости и долгое время провела в медицинской учреждении. Полученные повреждения судебно-медицинской экспертизой были квалифицированы, как причинившие средний тяжести вред здоровью человека. Решение суда пока еще не вступило в законную силу, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Как писала «Русская планета», число жертв урагана, разбушевавшегося в Москве 21 апреля, увеличилось до двух. В больнице скончалась 84-леняя жительница столицы, поступившая с тяжелыми травмами. Кроме того, во время разгула стихии погибла 12-леняя девочка, которую ударило тяжелой конструкцией, оторванной ветром.
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