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Срочно: Министры иностранных дел России, Турции и Ирана проведут встречу по сирийскому вопросу в Москве
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Срочно: Министры иностранных дел России, Турции и Ирана проведут встречу по сирийскому вопросу в Москве 

ИА Синьхуа 16 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Анкара, 26 апреля /Синьхуа/ — Министры иностранных дел России, Турции и Ирана 28 апреля встретятся в Москве для обсуждения сирийской проблемы. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.
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