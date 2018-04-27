Россия, Турция и Иран обсудят будущее «астанинского формата» 

Главы МИД России, Турции, Ирана обсудят будущее «астанинского формата» завтра, 28 апреля. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.
Он отметил, что на встрече будут обсуждаться планы на будущее. «Уже сегодня эксперты готовят проект итогового документа, в котором будут представлены позиции трёх стран — гарантов астанинского формата — в том числе по будущему сотрудничеству», — рассказал Михаил Богданов журналистам.
Замглавы МИД России заявил, что у астанинского процесса есть свои задачи и функционал, направленный на прекращение военных действий в Сирии и создание зон деэскалации. «Переговоры идут, всё продолжает работать», — отметил он.