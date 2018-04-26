Арбитражных управляющих будут назначать путем «лотереи»

России может заработать новая система отбора арбитражных управляющих в делах о банкротстве — случайным образом из общего списка, который сформирует Судебный департамент при Верховном суде (ВС) РФ. Соответствующие поправки в законодательство о банкротстве подготовило Минэкономразвития

Ведомство разработало и опубликовало проект поправок в закон о банкротстве в части повышения гарантий независимости арбитражного управляющего в ходе дела о банкротстве. Законопроект изменяет процедуру выбора арбитражного управляющего — его предлагается выбирать случайным образом из общего списка. Для этого создадут специальный Регистр арбитражных управляющих, который будет вести Судебный департамент при ВС РФ, данные будут размещены на официальном сайте в Интернете.

"Кандидатура арбитражного управляющего для ее утверждения в деле о банкротстве определяется арбитражным судом посредством случайного выбора из Регистра с помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным комплексом сайта Регистра", — говорится в новой редакции статьи 45 (Порядок утверждения арбитражного управляющего). Планируется, что суд будет выбирать управляющего не позднее одного рабочего дня после возбуждения дела о банкротстве, принятия судебного акта о назначении заседания для отстранения управляющего или получения ходатайства собрания кредиторов о выборе новой кандидатуры в связи с введением новой процедуры в деле о банкротстве.

В течение пяти рабочих дней после выбора управляющий должен подать сведения о своем согласии или отказе. Если он этого не сделает, то его признают отказавшимся от утверждения. В таком случае суд должен выбрать нового управляющего в течение одного рабочего дня.

Управляющий, получивший уведомление о выборе своей кандидатуры, может знакомиться с материалами дела о банкротстве до своего отказа или согласия на утверждение. В случае отказа управляющий в течение трех лет не будет участвовать в новом случайном отборе для этого дела и в течение 30 рабочих дней — для любого другого.

Картотека управляющих

Законопроект вводит новую статью 44.1 — Регистр арбитражных управляющих, а также новую систему оценки работы управляющих — баллы. На начальном этапе каждый управляющий получит по 100 баллов. Всех арбитражных управляющих разделят на три группы. В первую группу войдут управляющие со стажем членства в СРО более пяти лет и участвовавшие не менее чем в 10 делах о банкротстве за последние три года, во вторую — управляющие со стажем членства в СРО от трех до пяти лет и участвовавшие не менее чем в пяти делах за последние три года, в третью — все остальные.

В карточке каждого управляющего можно будет найти информацию о стаже членства в СРО, количестве присвоенных баллов, группе арбитражных управляющих, к которой он отнесен; о группе должников, в делах о банкротстве которых он согласился быть утвержденным, о регионах, в которых он согласился работать (не менее двух), а также о допуске к гостайне.

Управляющий сможет временно отказаться от участия в случайном выборе — на срок не менее 30 календарных дней непрерывно и не более шести месяцев в совокупности в течение одного календарного года. Кроме того, в карточке управляющего также будут данные о его соответствии обязательным требованиям при утверждении в деле о банкротстве стратегических предприятий, финансовых организаций, застройщиков и кредитных организаций, не имевших лицензии Центробанка на привлечение средств физических лиц во вклады.

СРО должна будет известить оператора регистра в течение трех рабочих дней, если ее управляющего привлекут к уголовной ответственности за экономические преступления, к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве или, наоборот, отменят эти решения.

Все должники будут поделены на три группы на основе Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). К первой группе должников относятся средние предприятия и компании, не включенные в реестр МСП, ко второй — малые предприятия (кроме отсутствующих должников), к третьей — микропредприятия, граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, и отсутствующие должники.

Для работы с первой группой нужно будет иметь стаж работы в СРО не менее пяти лет и число баллов не менее среднего балла всех арбитражных управляющих, увеличенного на 15%. Для второй группы понадобится стаж работы в СРО три года и число баллов не менее среднего балла всех арбитражных управляющих, уменьшенного на 15%. С третьей группой смогут работать все остальные.

Поощрения и штрафы

После вступления закона в силу Судебный департамент при ВС РФ также в течение 120 дней должен будет разработать программно-аппаратный комплекса Регистра арбитражных управляющих. Данные о готовности системы Судебного департамента ВС РФ и «Федресурса» будут опубликованы на сайте «Федресурса». В течение следующих 30 дней СРО и орган по контролю и надзору должны будут включить в «Федресурс» данные для формирования регистра. Через 30 дней после этого оператор «Федресурса» должен будет обеспечить включение этих сведений в регистр.

За каждое утверждение в деле управляющий будет получать дополнительные баллы. За дело должника из первой группы он получит 10% от среднего балла управляющих своего СРО, за вторую группу — 5%, за третью — 1%.

Завершение конкурсного производства либо реализация имущества гражданина (прекращение дела о банкротстве), в котором сумма долга перед кредиторами третьей очереди погашена на 50%, также награждается баллами. В первой группе — 25% от среднего балла, во второй — 15%, в третьей — 5%. Если сумма погашения долга третьей очереди составила от 20% до 50%, то управляющие первой группы получат 15% от среднего балла, второй группы — 10%, третьей — 3%. Если погасить удалось меньше 20% требований, то в первой группе управляющий получит 5% от среднего балла, во второй — 3%, в третьей — 1%.

Законопроект предусматривает также систему штрафов. За каждое признание действий управляющего незаконными он будет терять 1% от среднего балла, за штраф из-за неправомерных действий при банкротстве — 5% от среднего балла, за каждый случай отстранения в деле о банкротстве — 10% от среднего балла и дополнительно на тот процент от среднего балла, на который увеличивается количество баллов за утверждение в деле о банкротстве должника соответствующей группы. Кроме того, 15% от среднего балла будут вычитать за взыскания убытков с арбитражного управляющего из-за плохого исполнения им своих обязанностей; 20% — за исключение из СРО из-за нарушений закона и правил организации; 25% — за дисквалификацию; 30% — за привлечение к уголовной ответственности за экономические преступления.

Сложно

Предложенная модель расчета показателей рейтинга чрезмерно усложнена, возможно, она будет доработана с учетом мнения всех заинтересованных сторон, говорит руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин

Согласно законопроекту, ряд сведений СРО управляющих будут раскрывать в «Федресурсе», а затем уже «Федресурс» будет передавать эти сведения в регистр. Законопроект отводит на доработку программно-аппаратного комплекса «Федресурса» 120 дней после вступления закона в силу.

А. Юхнин называет эти сроки вполне реалистичными. «Главное, чтобы была создана система, готовая принимать от нас информацию и обеспечивать ведение регистра», — отмечает он.