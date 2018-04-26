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Администрация Володарского района задолжала порядка 5 миллионов по контракту
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Администрация Володарского района задолжала порядка 5 миллионов по контракту 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным областной прокуратуры, в сентябре 2015 года между администрацией района и коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт на приобретение 32 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальную собственность. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.
«В декабре 2017 года организация исполнила свои обязательства в рамках муниципального контракта в полном объеме. Между тем, окончательный расчет исполнитель так и не получил. Образовавшаяся задолженность со стороны администрации Володарского района составила 4,9 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
Главе районной администрации было внесено представление об устранении нарушений законодательства. Также в отношении главы администрации было возбуждено административное дело за нарушение срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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