Где в Краснодаре устроить пикник на майские праздники?

Шашлык можно пожарить в некоторых городских зеленых зонах и в пригороде, а вот разводить костры во дворах многоэтажек — строго запрещено.

Пикник в Краснодаре можно устроить во многих городских парках. А вот пожарить шашлык, увы, разрешено не везде. Согласно Кодексу об административных нарушениях, разведение костра в неположенном месте грозит штрафом от 1000 до 1500 рублей.

Чтобы отдохнуть с максимальным комфортом, жителям города представлены специально отведенные зоны с беседками и мангалом. Одно из таких мест — парк им. 30-летия Победы на берегу реки.

Еще одно место — Рождественский парк в ЮМР. Зона оснащена мангалами и столами, так и называется «Барбекю-парк».

Те, кто планирует провести день на природе с легкими закусками (напоминаем, что распитие спиртных напитков в общественных местах строго запрещено), могут расположиться в одном из городских парков. Главное — убрать за собой в конце отдыха. Это могут быть Краснодарский ботанический сад, «Солнечный Остров», «Чистяковская роща».

Пикник можно устроить и за чертой города, в часе езды от Краснодара. Беседки с мангалами можно забронировать в станице Пластуновской, в поселке Ильском , в селе Фанагорийском, расположенном близ города Горячий Ключ

Важно помнить, что разведение костров во дворах многоэтажных домов запрещено.