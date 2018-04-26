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Где в Краснодаре устроить пикник на майские праздники?
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Где в Краснодаре устроить пикник на майские праздники? 

АиФ — Юг 50 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Шашлык можно пожарить в некоторых городских зеленых зонах и в пригороде, а вот разводить костры во дворах многоэтажек — строго запрещено.
Пикник в Краснодаре можно устроить во многих городских парках. А вот пожарить шашлык, увы, разрешено не везде. Согласно Кодексу об административных нарушениях, разведение костра в неположенном месте грозит штрафом от 1000 до 1500 рублей.
Чтобы отдохнуть с максимальным комфортом, жителям города представлены специально отведенные зоны с беседками и мангалом. Одно из таких мест — парк им. 30-летия Победы на берегу реки.
Еще одно место — Рождественский парк в ЮМР. Зона оснащена мангалами и столами, так и называется «Барбекю-парк».
Те, кто планирует провести день на природе с легкими закусками (напоминаем, что распитие спиртных напитков в общественных местах строго запрещено), могут расположиться в одном из городских парков. Главное — убрать за собой в конце отдыха. Это могут быть Краснодарский ботанический сад, «Солнечный Остров», «Чистяковская роща».
Пикник можно устроить и за чертой города, в часе езды от Краснодара. Беседки с мангалами можно забронировать в станице Пластуновской, в поселке Ильском, в селе Фанагорийском, расположенном близ города Горячий Ключ.
Важно помнить, что разведение костров во дворах многоэтажных домов запрещено.
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