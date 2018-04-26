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Как помочь сохранить леса и улучшить климат, узнают школьники Вологды на экоуроках
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Как помочь сохранить леса и улучшить климат, узнают школьники Вологды на экоуроках 

Вологда.рф 53 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Экоуроки, главная тема которых влияние лесов на улучшение климата, проходят во всех городских школах. Занятия организованы в рамках молодежного проекта «Уменьши ЭкоСлед» и проводятся в игровой форме. Прием заявок на проведение экоуроков продолжается.
Ребят знакомят с результатами исследований, рассказывают о причинно-следственных связях опасных для экологии планеты явлений и процессов, учат вырабатывать решения экологических проблем.
«Современным детям предстоит жить в меняющемся мире, и они должны понимать причины происходящих изменений и то, что можно делать в повседневной жизни, чтобы эти изменения в будущем были менее опасными для людей и природы», — рассказала эколог, член Общественного совета города Вологды Лариса Тимошенко.
Совместные экологические уроки проводят добровольцы и члены вологодского отделения межрегиональной общественной организации «ЭКА» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
На экоуроке в школе № 29 ребята с помощью наставников сформулировали решения, как помочь лесу адаптироваться к изменяющемуся климату. Показали, какой вклад подрастающее поколение может внести в решение проблемы изменения климата и сохранения лесов уже сейчас.
«В легкой и понятной форме мы познакомили учащихся с климатообразующими функциями леса, с тем, как наши выбросы парниковых газов влияют на климат планеты. Игровые задания позволили совместно с детьми выработать меры и решения, соблюдение которых поможет сохранить леса, чтобы они, в свою очередь, помогли замедлить изменение климата и уменьшить разрушительную силу его последствий», — рассказала автор проекта «УменьшиЭкоСлед» Анастасия Тенигина.
Присоединиться к проекту могут все желающие. Заявки принимаются на электронную почту vologodskaya.eka@yandex.ru.
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