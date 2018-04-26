Проектный комитет подвёл итоги реформы госконтроля за 2017 год и одобрил стандарт пересмотра требований к бизнесу

Росздравнадзором и Федеральным медико-биологическим агентством. Число смертельных случаев по рискам, которые контролируют надзорные органы, с 2015 года сократилось со 182 тыс. до 156 тыс. Почти 26 тыс. сохранённых жизней — это один из важнейших результатов реформы контрольно-надзорной деятельности, которая реализуется с декабря 2016 года. Уровень материального ущерба от различных происшествий снизился по сравнению с показателями 2015 года на 15 млн рублей. Итоги реализации приоритетной программы по реформированию госконтроля за 2017 год подвели 24 апреля на заседании проектного комитета под председательством куратора реформы, министра РФ по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова . Проектный комитет также одобрил Стандарт качества нормативно-правового регулирования обязательных требований и план повышения качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях. Кроме того, на заседании одобрили программы профилактики рисков, подготовленные МЧС

Из 61 контрольной точки, запланированной на 2017 год, удалось достичь 52, доложил руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Константин Носков . Подконтрольные субъекты и объекты распределены по категориям риска, утверждены перечни показателей результативности и эффективности надзорных органов, началось использование проверочных листов, содержащих требования к бизнесу. По 19 видам контроля приняты постановления правительства, устанавливающие внедрение риск-ориентированного подхода, согласно которому проверки концентрируются там, где больше рисков. В результате 60% подконтрольных субъектов отнесены к низкой категории риска, они не будут подвергаться плановым проверкам. При этом 3,75% предприятий попали в чрезвычайно высокую и высокую категории риска, они будут проходить через плановые проверки каждый год. Благодаря внедрению риск-ориентированного подхода число плановых проверок, заявленных на 2018 год, снизилось на 8% по отношению к прошлому году, сообщил Константин Носков.

По итогам первого года реализации реформы удалось достигнуть одного из главных целевых показателей — по снижению смертности. Число смертельных случаев по рискам, которые контролируют надзорные органы, с 2015 года сократилось со 182 тыс. до 156 тыс. Эти данные получены с учётом ревизии ведомственной и государственной статистики.

Первичные данные, которые были представлены на старте реформы, не учитывали детали ведомственной отчётности. По итогам ревизии было выявлено дополнительно более 110 тыс. погибших по рискам, которые контролирует государство. В 2017 году стало на 26 тыс. смертельных случаев меньше, чем в 2015 году. То есть показатель снижения смертности по рискам, контролируемым государством, достигнут. Нужно внимательно относиться к ведомственной и государственной статистике и постоянно проводить работу над её вычисткой. Качественного учёта реализованных рисков, ущерба и нанесённого вреда сегодня нам недостаёт», — сказал Михаил Абызов.

Министр рекомендовал ведомствам — участникам реформы отдельно презентовать позитивные результаты своей работы в понятной для простых граждан форме. Многое сделано для снижения смертности и травматизма такими ведомствами, как МЧС, Роспотребнадзор и Росздравнадзор, отметил он.

Важнейшим направлением реформы является профилактика нарушений на предприятиях. Проектный комитет одобрил ведомственные программы профилактики рисков, которые подготовили МЧС, Росздравнадзор и ФМБА. Программа МЧС предполагает снижение количества смертельных случаев, числа пострадавших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, пожарах и при происшествиях на водных объектах на 10,9% от уровня 2015 года к концу 2018 года и на 16,1% к концу 2020 года. Снижение уровня экономического ущерба от деструктивных событий к концу 2018 года должно составить 10,3% и к концу 2020 года — 12,7%. Доля профилактических мероприятий в общем объёме контрольно-надзорной деятельности МЧС должна к концу 2018 года вырасти на 35% по сравнению с 2016 годом и на 45% к концу 2020 года.

Число смертельных случаев по рискам, которые контролирует Росздравнадзор, согласно ведомственной программе, должно снизиться на 2% от уровня 2015 года к 2019 году и далее на 1% ежегодно. Административные и финансовые издержки предпринимателей, связанные с надзорной деятельностью ведомства, должны снизиться на 10% к 2018 году и далее на 3% ежегодно.

Программы по профилактике МЧС, Росздравнадзора и ФМБА могут стать образцовыми для других надзорных ведомств, считает Михаил Абызов. Они детально проработаны и, что самое важное, дают инспекторам на местах понимание, что и как нужно делать.

За 2017 год Общественно-деловой совет реформы подготовил более 400 предложений по отмене устаревших или избыточных требований, на их основе утверждено 18 «дорожных карт». Пересмотр 20 обязательных требований в рамках «дорожных карт» в гражданской авиации, производстве продуктов питания и розничной торговле позволит бизнесу экономить не менее 5 млрд рублей в год. На заседании проектного комитета были одобрены ещё 3 «дорожные карты»: по актуализации, оптимизации и отмене обязательных требований в области безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, а также в сфере сделок с недвижимостью.

Общие указания по установлению новых и пересмотру действующих обязательных требований зафиксированы в Стандарте качества нормативно-правового регулирования обязательных требований, который подготовил Минюст на базе проделанной работы по подготовке «дорожных карт» по оптимизации обязательных требований.

Мы все занимаемся нормативно-правовым регулированием как правоприменители и как разработчики актов. Минюст подготовил свод правил, который описывает, как правильно заниматься подготовкой и принятием соответствующих актов и по каким критериям их оценивать. Этим документом определяется фактическая связь между разработкой и принятием решения об установлении отдельного требования и конкретным риском причинения ущерба и вреда. Часто мы говорим, что надо принять какое-то требование. Но как оно влияет на сокращение рисков и угроз? Этот документ данную цепочку восстанавливает», — пояснил Михаил Абызов.

Министр поручил Минюсту до 1 февраля 2019 года внести предложения по обновлению стандарта с учётом практик, которые к тому времени будут наработаны. Но стандарт может привести к некоторым дополнительным ограничениям свободы бюрократического творчества, указал Михаил Абызов. В случае возникновения трудностей в осуществлении нормативно-правового регулирования изменения могут быть внесены раньше этого срока.

Согласно документу, пересмотр действующих обязательных требований должен осуществляться органами власти на регулярной основе, а порядок организации в ведомстве этой работы и ответственные за это руководитель и подразделение должны быть определены в ведомственных актах. Любые ограничения и обязательные предписания должны соответствовать требованиям справедливости, быть адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей, говорится в документе. Нормативно-правовое регулирование должно быть основано на оценке риска, то есть должна оцениваться вероятность наступления неблагоприятных последствий в случае несоблюдения обязательных требований. Среди критериев качества обязательных требований — ясность формулировок, обоснованность, эффективность, законность и соответствие лучшим международным практикам. Также в стандарте прописаны признаки устаревшего, избыточного и дублирующего требования. Кроме того, требование подлежит пересмотру, если оно принято до введения ОРВ, а также если это требование нарушается крайне редко. Основанием для пересмотра является, помимо прочего, противоречивая судебная или административная практика, а также предложения, поступившие от бизнеса.

На заседании проектного комитета, помимо прочего, были утверждены паспорта двух проектов, реализуемых в рамках реформы госконтроля. Они касаются внедрения эффективных механизмов кадровой политики в надзорных органах и системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности.