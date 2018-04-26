Трамп усилит российские системы ПВО неразорвавшимся в Сирии «Томагавком»

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН рассказал, что наличие неразорвавшихся американских ракет в РФ позволит повысить эффективность средств ПВО.

«Мы получим данные о работе системы наведения, принципах обхода, которые используют американцы. Это означает, что мы сможем разработать эффективную систему противодействия этим системам наведения, что очень важно. Им придётся все эти ракеты переделывать на иные принципы, чтобы повысить эффективность. Иначе работа этого «умного оружия», которым так хвастался Трамп , будет просто нарушена и станет бессмысленной», — заявил НСН Сивков.

Стоит отметить, что кроме боевых частей неразорвавшихся ракет министерство обороны 25 апреля представило обломки крылатых ракет американского, британского и французского производства, сообщает RT. Напомним, по Сирии по приказу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа было выпущено более 100 ракет, большая часть из них сбита сирийскими системами ПВО. В США, напротив, заявили, что практически все снаряды достигли своих целей. Однако при демонстрации обломков специалист Минобороны в области ПВО Сергей Безногих подчеркнул, что характер повреждений ракет свидетельствует о том, что они были именно сбиты.

«Её (навигационная система «Томагавка» — НСН) хорошее состояние, наличие пластмассовых деталей, целостность электронной платы характеризуют стопроцентную вероятность, что данная ракета была поражена именно в результате воздействия зенитно-управляемых ракет, а не в результате самоподрыва в районе цели», — заявил Безногих.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в эфире НСН посчитал демонстрацию обломков сбитых ракет очередным доказательством вранья Вашингтона.

«Обломки сбитых ракет являются ярким подтверждением того вранья и обмана, который демонстрирует США, Великобритания Франция . К тому же это доказывает достаточно высокую эффективность оружия, созданного еще в 60-х годах, которое находится на вооружении сирийской армии», — отметил депутат.