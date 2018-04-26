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Владимир Путин отметил профессиональный подход Азарова к своей работе
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Владимир Путин отметил профессиональный подход Азарова к своей работе 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В минувушую среду глава государства провел рабочую встречу с Дмитрием Азаровым в Кремле, передает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
«В рамках встречи Дмитрий Азаров сообщил российскому лидеру о текущей обстановке на территории Самарской области. Глава региона также уделил большое внимание вопросу организации и проведения предстоящего мирового футбольного первенства. В частности, речь шла о подготовке к приему гостей мундиаля», — сообщили в пресс-службе областного правительства.
Отдельно главой региона был затронут вопрос о ходе исполнения поручений президента, данных им в ходе визита в Самарскую область в марте текущего года. В рамках прошедшей встречи участниками обсуждался вопрос корректировки Транспортной стратегии России с включением Самарской области в транспортный коридор «Европа-Западный Китай».
Владимир Путин отметил профессиональный и заинтересованный подход Дмитрия Азарова к работе и пожелал успехов на выборах в сентябре этого года.
Напомним, ранее глава региона подчеркнул, что к исполнению поручений Владимира Путина и реализации поставленных задач нужно подойти с максимальной ответственностью. Об этом Дмитрий Азаров сообщил в ходе расширенного заседания, посвященного плану пополнений послания президента РФ.
Фото: пресс-служба областного правительства
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