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Череп с вырезанной верхушкой нашел в огороде сибиряк
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Череп с вырезанной верхушкой нашел в огороде сибиряк 

Все новости Новосибирской области 49 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Мужчина наводил весеннюю уборку во дворе, когда наткнулся на череп. Он обратился в полицию, и через какое-то время на место прибыли сначала участковый, а затем криминалисты, сообщает «АСТ-54».
По словам хозяина, полицейские допросили соседей, опечатали череп и уехали. Теперь экспертам предстоит выяснить, кому принадлежат останки, сколько времени они пролежали в земле и как оказались во дворе местного жителя.
Подписчики паблика предположили, что необычное удаление части черепной коробки было произведено в каком-нибудь медучреждении. «Слишком профессиональный распил. Я помню, на первом курсе многие из нашей группы черепа домой носили — изучать да родителей пугать. Фрагмент как раз именно такой, какие были у нас в анатомке для изучения костей основания черепа и его лицевой части», — написал один из комментаторов.
Прошлым летом кто-то из новосибирцев оставил рядом с мусорным баком банку с забальзамированным человеческим эмбрионом. Увиденное повергло в шок местных жителей, спешащих утром на работу.
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