Американский генерал рассказал об уязвимости морпехов перед российским оружием

Китая, КНДР и Командующий Корпусом морской пехоты ВС США генерал Роберт Неллер на слушаниях в сенате заявил, что в связи с появлением у России Ирана новейшего высокоточного оружия американские силы передового развертывания оказываются в очень уязвимом положении.

По мнению Неллера, в сложившейся ситуации больше нельзя строить новые военные доктрины, исходя из утверждения, что американские вооружённые силы обладают неоспоримым преимуществом над любым потенциальным противником.

«Нам необходимо дополнительное укрепление этих баз, в том числе ангаров и командных пунктов. Нужно расширить возможности по быстрому ремонту авиабаз и усовершенствовать средства противовоздушной обороны», — приводят его слова Argumenti.ru

Ранее американское издание Defence News выяснило, что Министерство обороны США потратит 928 миллионов долларов на создание крылатой гиперзвуковой ракеты.

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