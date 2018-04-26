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Американский генерал рассказал об уязвимости морпехов перед российским оружием
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Американский генерал рассказал об уязвимости морпехов перед российским оружием 

Свободная пресса 13 минут назад
Командующий Корпусом морской пехоты ВС США генерал Роберт Неллер на слушаниях в сенате заявил, что в связи с появлением у России, Китая, КНДР и Ирана новейшего высокоточного оружия американские силы передового развертывания оказываются в очень уязвимом положении.
По мнению Неллера, в сложившейся ситуации больше нельзя строить новые военные доктрины, исходя из утверждения, что американские вооружённые силы обладают неоспоримым преимуществом над любым потенциальным противником.
«Нам необходимо дополнительное укрепление этих баз, в том числе ангаров и командных пунктов. Нужно расширить возможности по быстрому ремонту авиабаз и усовершенствовать средства противовоздушной обороны», — приводят его слова Argumenti.ru.
Ранее американское издание Defence News выяснило, что Министерство обороны США потратит 928 миллионов долларов на создание крылатой гиперзвуковой ракеты.
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