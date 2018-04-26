«ПОЛИПАК» РЕАЛИЗОВАЛ ПРОЕКТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ГИБКОЙ УПАКОВКИ

Общая стоимость проекта — 324 млн рублей, из которых 113 млн рублей компания получила в виде льготного займа ФРП под 5% годовых в рамках флагманской программы «Проекты развития».

Целью проекта является удовлетворение растущих потребностей отечественных производителей, работающих в строительной и химической отраслях, в высококачественной пленке, обладающей улучшенными потребительскими характеристиками.

Основное оборудование производственного комплекса включает: экструдер Reifenhäuser Blown Film POLYREMA ( Германия ) по изготовлению трехслойной полиэтиленовой пленки и восьмикрасочную печатную машину Saldoflex ( Италия ). Таким образом, АО «ПОЛИПАК» завершил формирование технологического комплекса полного цикла по изготовлению гибкой упаковки для товаров бытовой химии и строительных материалов.

Уникальность комплекса заключается в том, что он позволяет производить полиэтиленовую пленку с печатью в три раза быстрее тех, что существуют сегодня на российском рынке и с наименьшими затратами. Продукция обладает улучшенными физико-механическими характеристиками за счет новейшей системы дозирования сырьевых компонентов в соответствии с ожиданиями клиентов. Новые пленки устойчивы к повреждениям, что снижает количество брака при упаковке продукции и имеет коэффициент растяжения более 300%. А высококачественная многоцветная печать способствует идентификации бренда и его продвижению на рынке. Производительность обновленного цеха экструзии составляет 19 т полиэтиленовой пленки с печатью в сутки.

«Льготное заемное софинансирование со стороны Фонда развития промышленности позволит нашему проекту эффективно конкурировать с европейскими компаниями-производителями как по качеству, так и по цене, — рассказывает директор АО «ПОЛИПАК» Алексей Дунат. — Современное оборудование дает нам возможность быть эффективным как на больших тиражах заказов, так и на средних. Мы планируем, что объем производства упаковочных материалов составит порядка 2700 т в год».

Установка новой производственной линии позволит создать на предприятии 13 рабочих мест.

Планируемый объем налоговых поступлений составит порядка 266 млн рублей.