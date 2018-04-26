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Паводок-2018: в Оренбуржье подтопленными остаются 5 мостов
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Паводок-2018: в Оренбуржье подтопленными остаются 5 мостов 

АиФ-Оренбург 54 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
ГУ МЧС по Оренбургской области сообщает о паводковой ситуации в регионе.
На 26 апреля в Оренбуржье подтоплены пять низководных в пяти муниципальных образованиях:
Илекский район — в районе с. Нижнеозерное;Бузулукский район — в районе п. Колтубанка;Кваркенский район — в районе с. Верхняя Кардаиловка;г. Орск— в районе н.п. Урпия;Саракташский район — в районе н.п. Кондуровка.
По состоянию на 26 апреля подтопленных придомовых территорий нет. Для того, чтобы на реках не образовались ледяные заторы проводится чернение и распилка льда, взрывные работы.
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