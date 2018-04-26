Паводок-2018: в Оренбуржье подтопленными остаются 5 мостов

На 26 апреля в Оренбуржье подтоплены пять низководных в пяти муниципальных образованиях:

Илекский район — в районе с. Нижнеозерное;Бузулукский район — в районе п. Колтубанка;Кваркенский район — в районе с. Верхняя Кардаиловка;г. Орск— в районе н.п. Урпия;Саракташский район — в районе н.п. Кондуровка.

По состоянию на 26 апреля подтопленных придомовых территорий нет. Для того, чтобы на реках не образовались ледяные заторы проводится чернение и распилка льда, взрывные работы.