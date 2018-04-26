В Узбекистане анонсировали визит Эрдогана 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Узбекистан 29 апреля, Об этом заявил пресс-секретарь узбекского лидера Комил Алламжонов в своём Facebook.
«По приглашению нашего президента 29 апреля состоится визит в нашу страну президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана», — отметил он.
По его словам, 30 апреля состоятся переговоры по сотрудничеству в торгово-экономических, инвестиционных и других сферах.
Он добавил, что на 1 мая запланировано посещение Эрдоганом города Бухара.
Ранее президент России Владимир Путин посетил Анкару, где встретился с турецким лидером.