В Узбекистане анонсировали визит Эрдогана

«По приглашению нашего президента 29 апреля состоится визит в нашу страну президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана», — отметил он.

По его словам, 30 апреля состоятся переговоры по сотрудничеству в торгово-экономических, инвестиционных и других сферах.