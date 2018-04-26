Впервые за долгие годы: знаковая встреча на границе Таджикистана и Узбекистана

Границы открыты. Впервые за долгие годы жители двух приграничных областей Таджикистана Узбекистана смогли встретиться. Программа была насыщенной: бизнес-форум, концертная программа и футбольный матч. О чем удалось договориться, узнала корреспондент «МИР 24» Вера Исмаилова.

Центры двух областей разделяют всего 70 километров. Но сблизиться не могли долгие годы. Теперь границы открыты — впервые за последние 20 лет таджикская делегация из приграничной области смогла заявить о себе в узбекском Самарканде.

«Благодаря политической воле двух стран произошел настоящий прорыв в отношениях. Мы слышали о том, что Согдийская область экономически развитый регион Таджикистана. Готовы сотрудничать. Например, я представляю предприятие, которое производит спортинвентарь. Можем наладить взаимовыгодное партнерство», — отметил узбекский предприниматель Фукрот Узоков.

Прежде чем говорить о партнерстве, таджикские производители решили показать свои возможности. На выставку в Самарканд приехали представители 60 предприятий и 20 турфирм. Здесь изделия из таджикских самоцветов, соки, которые уже экспортируют в Россию Казахстан , знаменитые кайрокумские ковры с национальным колоритом и в виде портретов, стройматериалы и знаменитый таджикский атлас. «На этом форуме я нашла партнеров, коллег, которые занимаются производством шелковых тканей, мы составили договор о совместной работе», — указала предприниматель Марьям Ниезова.

Здесь не только продавали, но и угощали. В огромных казанах национальные блюда. Вот плов с говяжьим мясом, курдючим жиром, колбасой из конины, лимоном, чесноком и яйцами. «Мы попробовали сегодня таджикские лепешки, сладости и знаменитый плов. Мы просто в восторге. Все очень вкусно. Надеюсь, наши страны будут тесно сотрудничать», — отметила посетительница Лайло Ахмадова.

Договоры о сотрудничестве уже готовы. Бизнесмены из Согда и Самарканда — участники бизнес-форума — подписали соглашения о поставке товаров и услуг на сумму более 100 милионов долларов.

«Хотим сотрудничать не только в экономической сфере, но и в туристической области. В Таджикистане и Узбекистане много исторических мест, которые могут привлечь большое число туристов», — подчеркнул заместитель председателя Самаркандской области Мунис Восиев.

Песни о дружбе двух стран как обязательная составляющая культурной программы.

Такого еще не было. В рамках дней культуры приехали не только артисты и предприниматели. Футболисты провели товарищескую встречу. Матч между таджикским «Худжандом» и самаркандским — «Динамо» завершился ничьей. Да и зрители болели не за страны, а за красивую игру и дружбу.

Руководители делегаций также посетили узбекское предприятие попроизводству автоб-усов и грузовых автомобилей.

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