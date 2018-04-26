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В Кирове снова уничтожили более 2,8 тонн санкционных помидоров, яблок и груш
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В Кирове снова уничтожили более 2,8 тонн санкционных помидоров, яблок и груш 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Сейчас прокуратура выявляет каналы поставки запрещённых продуктов в Россию.
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области совместно с прокуратурой провели проверку на одной из овощных баз на улице Комсомольской. В результате были обнаружены более 2,8 тонн запрещённых к ввозу овощей, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры Кировской области.
В частности, две организации и один индивидуальный предприниматель продавали санкционные шампиньоны и яблоки из Литвы, помидоры, яблоки и груши из Польши и турецкие помидоры.
«Поскольку на указанный вид товаров не было представлено каких-либо сопроводительных документов, «санкционный» товар общим количеством 2863 кг был изъят и в тот же день уничтожен установленным порядком», — пояснили в прокуратуре.
Также выяснилось, что один из предпринимателей уже не в первый раз пытается продавать в Кирове запрещённые к ввозу овощи. Сейчас в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ.
Кроме этого в отношении продавцов проводится прокурорская проверка, устанавливаются каналы поставки фруктов и овощей на территории России.
Напомним, в марте сотрудники кировской транспортной прокуратуры совместно со специалистами Россельхознадзора уже проверяли плодоовощную базу на улице Комсомольской и обнаружили тогда более 2,5 тонн санкционных овощей, которые также были уничтожены.
Фото — Кировская транспортная прокуратура
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