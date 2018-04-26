«Насос перемёрз»: пруд «Девичьи слёзы» начали наполнять с помощью пожарного гидранта

Пруд «Девичьи слёзы» начали наполнять после зимы. Но пока это делается с помощью пожарного гидранта, а не специального насоса, установленного в прошлом году во время реконструкции сквера. Видео из сквера «Семейный» прислал в редакцию 74.ru челябинец Алексей Малышев

— Как только включают пожарный гидрант, в соседних домах нет никакой воды. Два дня без водоснабжения! Глава района говорил, что было закуплено насосное оборудование, а поднимают уровень воды с помощью старого пожарного колодца, — недоволен местный житель.

Пруд наполнят из колодца

В администрации Ленинского района отмечают, что поднять уровень воды в пруду необходимо минимум на полметра, без этого не удастся запустить новый фонтан, а пожарный гидрант — временная мера.

— Специальный насос есть и глубинная скважина тоже. В октябре прошлого года пруд уже пополнялся с помощью этого оборудования. Но пробный запуск на прошлой неделе показал, что оно еще замёрзшее, — пояснил заместитель главы Ленинского района Зуфар Нургалиев. — Скоро оно оттает, и будет работать стационарный насос, а пока временно мы работаем с гидрантом. С начала весны на 15 сантиметров уже подняли уровень.

В администрации добавляют, говорить о запуске фонтана рано — на водоёме еще не сошёл лёд.

Сквер «Семейный» после реконструкции открыли в октябре 2017 года. На его обустройство было выделено 32 миллиона 277 тысяч рублей. В сквере расчистили пруд, смонтировали фонтан с подсветкой, оформили дорожки, построили пандусы и велодорожку, обустроили пляжную зону.