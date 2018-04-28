Жителя Владивостока сняли с поезда при попытке нелегально пересечь границу

Приморец хотел уехать в Европу на грузовом поезде, а попал в изолятор временного содержания. Мужчина не учел деталей в своем дерзком плане пересечь белорусско‐польскую границу. Об этом сообщил сайт PRIMPRESS со ссылкой на «Белновости».

Брестские пограничники при оформлении поезда в Польшу нашли его среди металлоконструкций. Житель Владивостока был задержан белорусскими правоохранителями при пересечении белорусско-польской границы.

Желание попасть на территорию Евросоюза привело приморца в изолятор временного содержания. Беглеца ждет депортация в Россию , а въезд в Белоруссию будет ему запрещен на пять лет.

64‐летний мужчина стал фигурантом уголовное дела по статье «Контрабанда» УК РФ. Он пытался незаконно вывезти из России культурные ценности — старинные иконы.