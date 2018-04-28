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Жителя Владивостока сняли с поезда при попытке нелегально пересечь границу
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Жителя Владивостока сняли с поезда при попытке нелегально пересечь границу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Приморец хотел уехать в Европу на грузовом поезде, а попал в изолятор временного содержания. Мужчина не учел деталей в своем дерзком плане пересечь белорусско‐польскую границу. Об этом сообщил сайт PRIMPRESS со ссылкой на «Белновости».
Брестские пограничники при оформлении поезда в Польшу нашли его среди металлоконструкций. Житель Владивостока был задержан белорусскими правоохранителями при пересечении белорусско-польской границы.
Желание попасть на территорию Евросоюза привело приморца в изолятор временного содержания. Беглеца ждет депортация в Россию, а въезд в Белоруссию будет ему запрещен на пять лет.
64‐летний мужчина стал фигурантом уголовное дела по статье «Контрабанда» УК РФ. Он пытался незаконно вывезти из России культурные ценности — старинные иконы.
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