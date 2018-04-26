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Юные приморцы раздадут около 200 тысяч георгиевских ленточек
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Юные приморцы раздадут около 200 тысяч георгиевских ленточек 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Приморская молодежь активно участвует в процессе подготовки к празднованию 73-ей годовщины победы в Великой Отечественной войне. Сейчас по всему краю проходят патриотические акции, конкурсы, встречи со школьниками и ветеранами, сообщает PRIMPRESS.
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