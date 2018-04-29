«Такой Civic впороли»: приморцы скорбят о редком и красивом авто

Приморские интернет-пользователи скорбят после дорожной аварии, произошедшей во Владивостоке накануне, сообщает PRIMPRESS.

ДТП произошло на Олега Кошевого, 25. Водитель автомобиля Suzuki отвлекся и догнал Honda Civic.

Машины не получили серьезных повреждений. Однако внимание подписчиков популярного паблика, опубликовавшего фото с места аварии, привлек внешний вид желтого авто. Приморцы выразили свое сожаление, что такая редкая и красивая машина пострадала в ДТП.

«Блин, такой Civic впороли», «Цивик» жалко», «Цыва четкий, жаль, начался сезон неудачно ((», «Цивик крутой», «Цивик редкийихороший» — отметили юзеры.