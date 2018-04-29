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«Такой Civic впороли»: приморцы скорбят о редком и красивом авто
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«Такой Civic впороли»: приморцы скорбят о редком и красивом авто 

Primpress 29 апреля 2018
Фото: Primpress
Приморские интернет-пользователи скорбят после дорожной аварии, произошедшей во Владивостоке накануне, сообщает PRIMPRESS.
ДТП произошло на Олега Кошевого, 25. Водитель автомобиля Suzuki отвлекся и догнал Honda Civic.
Машины не получили серьезных повреждений. Однако внимание подписчиков популярного паблика, опубликовавшего фото с места аварии, привлек внешний вид желтого авто. Приморцы выразили свое сожаление, что такая редкая и красивая машина пострадала в ДТП.
«Блин, такой Civic впороли», «Цивик» жалко», «Цыва четкий, жаль, начался сезон неудачно ((», «Цивик крутой», «Цивик редкийихороший» — отметили юзеры.
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