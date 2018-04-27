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Прокуратура остановила незаконную стройку на территории красноярского заповедника
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Прокуратура остановила незаконную стройку на территории красноярского заповедника 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Прокуратура Красноярска запретила стройку базы отдыха, которая велась по соседству с государственным заповедником «Столбы». Об этом сообщили в краевом ведомстве.
Компания ООО «ЕТС» начала строительство четыре года назад. С тех пор стройка неоднократно прекращалась судом в связи с незаконными действиями подрядчика. Однако работы возобновлялись, а участок сменил трех собственников. Теперь недостроенные объекты окончательно снесут по решению районного суда.
Сегодня в красноярском заповеднике «Столбы» после затяжных холодов, наконец, проснулись медведи. Специалисты призывают местных жителей быть бдительными: хищники голодные и могут выйти в жилые поселки.
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