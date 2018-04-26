Выявлено около 1500 нарушений. В Югре проверили объекты массового пребывания людей

Прокуратура Югры проверила более 500 объектов массового пребывания людей на предмет соблюдения пожарной безопасности. Об этом в ходе последнего заседания думы округа в своем отчете заявил глава надзорного ведомства Евгений Ботвинкин

«Учитывая трагедию в Кемерово и по поручению Генпрокуратуры России , проведены проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, объектах культуры и спорта и иных местах массового пребывания людей. Выявлено около 1500 нарушений, связанных с отсутствием либо неисправностью первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, запорных устройств на дверях, эвакуационных выходов, их загромождения горючими материалами. Направлены иски в суд о приостановлении деятельности ТЦ в 12 крупных городах», — заявил Евгений Ботвинкин.

Отвечая на вопрос спикера парламента Бориса Хохрякова , глава ведомства подчеркнул, что крупнейшие ТЦ «практически в ежедневном режиме» обращаются в ведомство в связи с устранением нарушений. «За реальным устранением контроль продолжат органы пожарного надзора», — добавил он.

Депутат от ЛДПР Евгений Марков в свою очередь попросил прокурора уделить особое внимание сургутскому центру адаптивного спорта. «Там у нас занимается соответствующая категория граждан. Я его посетил позавчера, ничего, кроме вопросов, у меня не возникло. Те же самые эвакуационные выходы не соответствуют никаким критериями для сооружений такого типа. Это какой-то бывший ТЦ, перепрофилированный для занятий спортом», — подчеркнул оппозицинер.

Евгений Ботвинкин, отвечая на реплику депутата, отметил, что ведомство проверяло не только торговые центры. «Все объекты культуры и спорта в том числе. Иные места массового пребывания людей. Всего больше 500 объектов по округу. Но если у вас есть сомнения, то этот объект проверим дополнительно», — отметил глава надзорного ведомства.