Ещё
Страны ОДКБ осенью могут договориться о борьбе с нелегальной миграцией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страны ОДКБ осенью могут договориться о борьбе с нелегальной миграцией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АЛМА-АТА, 26 апр — РИА Новости. Главам стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осенью этого года планируется представить на рассмотрение и подписание проект соглашения в сфере противодействия незаконной миграции, сообщил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.
Об этом он заявил, выступая в четверг в Алма-Ате на 21-м заседании координационного совета по борьбе с незаконной миграцией ОДКБ. По словам Семерикова, на заседании планируется обсудить проект этого соглашения, чтобы представить его на рассмотрение советов министров иностранных дел и комитета секретарей Советов безопасности, заседания которых пройдут в мае в Астане.
"Было бы, конечно, целесообразно сегодня нам поставить точку в этом соглашении и представить на рассмотрение уставных органов согласованный проект, так как в ноябре этого года мы планируем представить его на рассмотрение и подписание главами наших государств", — сказал Семериков.
В Алма-Ате 26-27 апреля проводятся 21-е заседание координационного совета по борьбе с незаконной миграцией ОДКБ, а также 22-е заседание совета руководителей миграционных органов государств-участников СНГ. В ходе мероприятий обсуждается миграционная ситуация в государствах-членах ОДКБ и СНГ.
В работе заседания не принимает участие делегация полиции Армении, которая не смогла прибыть в Алма-Ату из-за сложной оперативной обстановки в Армении.
РИА Новости: последние новости
Сбиты и сломались: в Москве показали обломки "умных ракет" Морская пехота США признала свою уязвимость перед Россией Москва поможет Иркутску в создании зоопарка рядом с Байкалом
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза: как Америка подкосит рубль161
ЦБ отозвал лицензии у двух банков14
Глава МЧС ответил Михалкову102
Новая схема мошенничества появилась в РФ6
В Москве горит торговый центр27
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
03:44
Украина взялась за российские корабли
Украина В мире
04:02
Российский бизнес подешевел
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение