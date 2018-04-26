Страны ОДКБ осенью могут договориться о борьбе с нелегальной миграцией

АЛМА-АТА, 26 апр — РИА Новости . Главам стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осенью этого года планируется представить на рассмотрение и подписание проект соглашения в сфере противодействия незаконной миграции, сообщил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков

Об этом он заявил, выступая в четверг в Алма-Ате на 21-м заседании координационного совета по борьбе с незаконной миграцией ОДКБ. По словам Семерикова, на заседании планируется обсудить проект этого соглашения, чтобы представить его на рассмотрение советов министров иностранных дел и комитета секретарей Советов безопасности, заседания которых пройдут в мае в Астане

"Было бы, конечно, целесообразно сегодня нам поставить точку в этом соглашении и представить на рассмотрение уставных органов согласованный проект, так как в ноябре этого года мы планируем представить его на рассмотрение и подписание главами наших государств", — сказал Семериков.

В Алма-Ате 26-27 апреля проводятся 21-е заседание координационного совета по борьбе с незаконной миграцией ОДКБ, а также 22-е заседание совета руководителей миграционных органов государств-участников СНГ. В ходе мероприятий обсуждается миграционная ситуация в государствах-членах ОДКБ и СНГ.