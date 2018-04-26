Югорский прокурор: число преступлений с использованием телекоммуникационных технологий будет только расти

В своем отчете по итогам 2017 года Ботвинкин выделил тему развития современных телекоммуникационных технологий, заявив, что органы прокуратуры испытывают проблемы при противодействии организованным преступным группам в этом направлении. «Развитие телекоммуникационных технологий, их доступность, наличие высокой анонимности пользователей создали предпосылки для использования телекоммуникационных систем в криминальных целях. В связи с этим почти вдвое увеличилось число выявленных преступлений в этом сфере», — заявил он в ходе доклада.

Позднее к теме подключились и депутаты. В частности, справедливоросс Михаил Сердюк попросил Ботвинкина оценить, какую динамику будет показывать это направление в будущем.

«Вы вскользь сказали, что средства технической коммуникации, по сути, являются драйвером для многих видов преступности. Убирая в сторону либеральные разговоры про свободу слова, я бы хотел услышать вашу оценку — насколько эта динамика сохранится. Мы же понимаем, что вот эта дикая анонимность в преступлениях мошеннического характера, той же 159 статье, действительно галопирует в последние годы благодаря тому, что существуют такие виды коммуникации», — отметил Сердюк.

«К сожалению, прямо скажу: наши анализы говорят, что динамика будет продолжаться. Буквально пять лет назад вопрос вообще не стоял, в последние же годы их количество буквально удваивается, причем не только в округе, но и по России . С учетом того, что совершаются они дистанционно, лицо может находиться в любом субъекте или за границей», — ответил Ботвинкин.