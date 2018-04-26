Во Всеволожском районе сыграли в Зарницу

25 апреля на территории военной части поселка Лехтуси прошла детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница — 2018». Торжественно открыла военно-спортивную игру Председатель комитета по образованию Всеволожского района Федоренко Ирине Петровне . Школьники и учащиеся кадетских классов поселений района, несмотря на непогоду приехали на «Зарницу», чтобы в который раз продемонстрировать свою спортивную подготовку, умение стрелять из пневматического оружия, проходить полосу препятствий, оказывать первую помощь раненому и другие навыки.

Начальник 61 военного городка, подполковник Чижов Валерий Викторович поприветствовал учеников и отметил, что игра требует знаний, выносливости, находчивости, оперативного реагирования и умения работать в команде, воспитывает в человеке лучшие качества и любовь к Родине.

В этот день участникам соревнований свои профессиональные навыки в рукопашном бою продемонстрировали коллектив курсантских подразделений базы обеспечения учебного процесса Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. Основная цель «Зарницы» — это патриотическое воспитание молодежи, формирование устойчивого интереса к истории родного края, военным и трудовым подвигам.