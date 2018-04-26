Угольный фильтр: в рейтинге Forbes появился еще один менеджер миллиардера Мельниченко

Но уже в 2004 году банковская карьера Рашевского прервалась. Причиной стала реструктуризация группы МДМ Мельниченко и Попова. Группа скупала промышленные активы, а затем на базе активов были созданы отраслевые холдинги. Объединивший угольные и энергетический предприятия холдинг получил название «Сибирская угольная энергетическая компания» (или СУЭК ), и в 2004 году ее руководителем был назначен Рашевский. «МДМ-банк сыграл важнейшую роль в приобретении угольных и энергетических активов, — объяснял тогда Мельниченко назначение Рашевского в СУЭК. — Именно банк структурировал сделки по приобретению угледобывающих предприятий и затем предложил продолжить вертикальную интеграцию и приобрести акции АО-энерго».

Сам Рашевский называл переход в угольный бизнес «новой масштабной задачей»: «Она для меня очень интересна, тем более требует глубокого погружения. В банковском бизнесе я уже давно, в МДМ-банке все хорошо настроено и меня могут заменить другие менеджеры».

В 2011 году Мельниченко начал выкупать долю Попова в СУЭК, а газета «Коммерсант» сообщила, что Рашевскому принадлежит 2,7% акций компании. После окончательного выхода Попова из СУЭК — доля Рашевского в капитале выросла до 7,8%. Чуть больший по размеру — 10% есть и у другого менеджера Мельниченко — Дмитрия Стрежнева , который управляется производителем минеральных удобрений «Еврохим» . И пока два менеджера управляют его бизнесами, Мельниченко, по словам источников Forbes, проводит большую часть времени за пределами России . «Он буквально живет на своей яхте», — рассказывал знакомый миллиардера.

Но если Стрежнев уже завсегдатай рейтинга богатейших бизнесменов Forbes , то Рашевский оказался в этом списке впервые. Помогли рост цен и добычи угля. Стоимость энергетического угля, упавшая в начале 2016 года до исторических минимумов, уверенно росла на протяжении всего 2017 года. Как результат, выручка СУЭК увеличилась на 42% до $5,7 млрд, а чистая прибыль — более чем вдвое до $657 млн Андрей Мельниченко Рейтинг Forbes: №7 Состояние: $15500млн

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Сергей Попов Рейтинг Forbes: №27 Состояние: $4500млн

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