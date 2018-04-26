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Таможне поручили лучше «шерстить» россиян-туристов
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Таможне поручили лучше «шерстить» россиян-туристов 

Уралинформбюро 46 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Правительство РФ поручило Федеральной таможенной службе (ФТС) подготовить до конца июня предложения по изменению объема товаров для беспошлинного ввоза в страну, сообщают "Известия".
Сейчас бесплатный порог для физических лиц составляет не более 50 килограммов на человека. Не исключено, что скоро он будет сокращен до 10, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит Россия, уже начался процесс поэтапного снижения веса беспошлинных товаров. С 1 января 2020 года он не может превышать 35 килограммов, а стоимость — 750 евро, с 1 января 2021 года — 25 килограммов и 500 евро.
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