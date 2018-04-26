Сотрудничество в формате «16 плюс 1» — неотъемлемая составляющая китайско-европейских отношений — посол КНР в Болгарии

София, 26 апреля / Синьхуа / — Китайский посол в Болгарии Чжан Хайчжоу в среду заявил в Софии , что сотрудничество между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы /ЦВЕ/ в формате «16 плюс 1» является неотъемлемой составляющей китайско-европейских отношений, оно внесло свой вклад в сбалансированное развитие китайско-европейских связей.

Выступая на конференции «Сотрудничество в формате „16 плюс 1“ в китайско-европейских отношениях», Чжан Хайчжоу отметил, что и Китай, и ЕС поддерживают глобализацию и глобальное управление, и сегодня, когда эти процессы столкнулись с вызовами, китайско-европейское сотрудничество выглядит более актуальным и необходимым, чем когда-либо, а взаимодействие в формате «16 плюс 1» является неотъемлемой составной частью китайско-европейских отношений.

По его словам, в настоящее время широта и глубина китайско-европейских отношений превосходят воображение и сохраняют хорошую тенденцию развития. Будучи составной частью китайско-европейского сотрудничества, взаимодействие в формате «16 плюс 1» внесло свой вклад в сбалансированное развитие китайско-европейских связей, подчеркнул дипломат.

Заместитель министра образования и науки Болгарии Петар Николов на церемонии открытия конференции отметил, что в настоящее время мир и Европа находятся на «перекрестке дорог», проведение данного мероприятия и выдвижение инициатив помогают Европе в противодействии вызовам.

В конференции приняло участие почти 100 экспертов из китайских и болгарских университетов. —0—