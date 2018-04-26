Бизнесмен Алексей Шаповалов хочет построить высотки на месте «Буревестника» 

Стали известны планы по застройке территории стадиона «Буревестник» и бывшего автовокзала у ЦУМ «Самара». Владелец площадки, бизнесмен Алексей Шаповалов. Об этом в четверг, 26 апреля, на заседании профильного комитета в гордуме сообщил представитель департамента градостроительства.
— Поступило обращение в адрес главы города Елены Лапушкиной о высотном жилом строительстве на этих участках. Мэр решила вынести это на градостроительный совет. Позиция департамента — резко против. Предложение противоречит Генплану РФ, — рассказал чиновник.
По предварительным данным, бизнесмен хочет построить дома высотой в 25 этажей.