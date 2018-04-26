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Снизились на 20 процентов: в Башкирии не досчитались инвестиций
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Снизились на 20 процентов: в Башкирии не досчитались инвестиций 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Поток инвестиций, влившихся в бюджет республики за прошлый год, не оправдал ожиданий: объем денежных средств снизился. Об этом 25 апреля на заседании Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию экспорта рассказал глава Башкирии Рустэм Хамитов.
— Инвестиционный поток снизился значительно — более чем на 20 процентов. Это произошло в том числе и потому, что пока не удаётся выстроить эффективную совместную работу с крупными предприятиями, оперативно решать текущие вопросы в инвестиционной сфере, — отметил руководитель региона.
На заседание Рустэм Хамитов пригласил представителей ведущих компаний и предложил обсудить проблемные вопросы. Глава региона также подчеркнул, что правительство заинтересовано в развитии бизнеса и росте экономики, и предприятия всегда могут рассчитывать на его помощь.
— Ещё раз повторю: мы готовы оказывать всяческую поддержку. Начинайте работать по-настоящему, — обратился руководитель Башкирии к собравшимся.
Для того чтобы ситуация улучшилась, Рустэм Хамитов предложил ежеквартально проверять, как реализуются инвестиционные планы, а если они все равно будут отклоняться от запланированных показателей, обсуждать обстановку совместно с собственниками предприятий.
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