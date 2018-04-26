Заброшенные костромские земли приносят бюджету огромные деньги из-за москвичей

Московская управляющая компания пополнила бюджет из-за того, что ничего не делала, узнал KOSTROMA.TODAY. Компания ни в какую не хотела заботиться о костромских сельхозугодьях, которые находятся у нее в собственности.

В ноябре прошлого года специалисты управления Россельхознадзора провели плановый рейд и выяснили, что почти 2 тысячи гектаров в Островском районе и около 1 тысячи гектаров в Судиславском районе находятся в удручающем состоянии. Участки заросли травой, кустами и деревьями.

Собственником этих костромских земель оказалась московская управляющая компания. За невыполнение требований земельного законодательства ее привлекли к штрафу 1,2 миллиона рублей.

Представитель компании не согласился с наказанием и попросил отменить постановления управления.

В итоге суд все-таки сжалился над москвичами, но их просьбу не выполнил. Судья снизил штраф до 600 тысяч рублей.

Эти деньги пойдут в бюджет.