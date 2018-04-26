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Транспортная полиция усилит охрану столичных вокзалов и аэропортов во время майских праздников
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Транспортная полиция усилит охрану столичных вокзалов и аэропортов во время майских праздников 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Александр Тарушкин.
«В настоящий момент, в преддверии майских праздников, разрабатываются необходимые расчеты сил и средств обеспечения безопасности на транспорте. Но в праздничные дни будут созданы необходимые резервы, будет необходимое усиление. К охране правопорядка будут привлечены также частные охранные организации правоохранительной направленности, члены добровольных народных дружин и других общественных формирований», — отметил А. Тарушкин.
Он пояснил, что охрана будет усилена не только в столичных аэропортах, на железнодорожных вокзалах и станциях, но и на объектах водной инфраструктуры.
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