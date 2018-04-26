Транспортная полиция усилит охрану столичных вокзалов и аэропортов во время майских праздников

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Александр Тарушкин.

«В настоящий момент, в преддверии майских праздников, разрабатываются необходимые расчеты сил и средств обеспечения безопасности на транспорте. Но в праздничные дни будут созданы необходимые резервы, будет необходимое усиление. К охране правопорядка будут привлечены также частные охранные организации правоохранительной направленности, члены добровольных народных дружин и других общественных формирований», — отметил А. Тарушкин.

Он пояснил, что охрана будет усилена не только в столичных аэропортах, на железнодорожных вокзалах и станциях, но и на объектах водной инфраструктуры.