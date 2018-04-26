300 тысяч рублей собирают иркутяне на проведение книжного фестиваля

Международный книжный фестиваль все же может состояться в Иркутске 18 и 19 мая. Несмотря на то, что инвестор, благодаря которому мероприятие с большим успехом прошло в 2017 году, свернул финансирование второго фестиваля в разгар подготовки, у Иркутска есть шанс принять писателей и порадовать любителей чтения новинками литературы.

Один из организаторов Фестиваля Александр Верхозин, который входил в оргкомитет фестиваля, на своей личной странице в фэйсбуке, заявил:

«Если вчера провести в Иркутске книжное событие было для меня делом чести, теперь — дело принципа. Итак, официально объявляю: #Иркнига состоится. Это будет не так грандиозно, на другой проходной площадке, с минимумом приезжих. Но с отличной иркутской программой. И у нас все получится».

Площадка будет перенесена от площади у стадиона «Труд» в общественные пространства 130-го квартала. Программа пока разрабатывается, но уже известно, что в рамках мероприятия пройдут два чемпионата по чтению вслух для детей и взрослых.

Для проведения фестиваля иркутяне намерены собрать 300 000 рублей. Инициатива активно обсуждается в соцсетях, многие иркутяне выражают желание помочь проекту.

Так книжный фестиваль проходил в 2017 году: