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300 тысяч рублей собирают иркутяне на проведение книжного фестиваля
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300 тысяч рублей собирают иркутяне на проведение книжного фестиваля 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Международный книжный фестиваль все же может состояться в Иркутске 18 и 19 мая. Несмотря на то, что инвестор, благодаря которому мероприятие с большим успехом прошло в 2017 году, свернул финансирование второго фестиваля в разгар подготовки, у Иркутска есть шанс принять писателей и порадовать любителей чтения новинками литературы.
Один из организаторов Фестиваля Александр Верхозин, который входил в оргкомитет фестиваля, на своей личной странице в фэйсбуке, заявил:
«Если вчера провести в Иркутске книжное событие было для меня делом чести, теперь — дело принципа. Итак, официально объявляю: #Иркнига состоится. Это будет не так грандиозно, на другой проходной площадке, с минимумом приезжих. Но с отличной иркутской программой. И у нас все получится».
Площадка будет перенесена от площади у стадиона «Труд» в общественные пространства 130-го квартала. Программа пока разрабатывается, но уже известно, что в рамках мероприятия пройдут два чемпионата по чтению вслух для детей и взрослых.
Для проведения фестиваля иркутяне намерены собрать 300 000 рублей. Инициатива активно обсуждается в соцсетях, многие иркутяне выражают желание помочь проекту.
Так книжный фестиваль проходил в 2017 году:
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