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Нижегородца, устроившего резню на ГАЗе, помещают в психбольницу
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Нижегородца, устроившего резню на ГАЗе, помещают в психбольницу 

Newsroom24 1 час назад
Автозаводский районный суд на заседании 25 апреля приступил к исследованию материалов дела, касающихся направления на принудительные меры медицинского характера бывшего формовщика литейного цеха устроившего жестокую резню на предприятии в августе 2017 года.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 рассказали в Уголовно-судебном управлении прокуратуры Нижегородской области,
Рассмотрение данных материалов, предположительно, займет несколько дней из-за наличия по делу большого количества свидетелей, предполагается, что
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