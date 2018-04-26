Нижегородца, устроившего резню на ГАЗе, помещают в психбольницу

Автозаводский районный суд на заседании 25 апреля приступил к исследованию материалов дела, касающихся направления на принудительные меры медицинского характера бывшего формовщика литейного цеха устроившего жестокую резню на предприятии в августе 2017 года.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 рассказали в Уголовно-судебном управлении прокуратуры Нижегородской области

Рассмотрение данных материалов, предположительно, займет несколько дней из-за наличия по делу большого количества свидетелей, предполагается, что