Приморцев предупредили: аферисты придумали новую схему отъема денег

Правоохранители в Приморском крае предупреждают о необходимости не терять бдительность, так как мошенники всех мастей не устают изобретать все новые способы выманивания денег у доверчивых граждан. О новой схеме аферистов сообщила «Приморская газета» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

В регионе уже зарегистрировано несколько заявлений от пострадавших. Все злоумышленники работали по одной схеме: в компанию звонит неизвестный и представляется начальником этой организации. Мошенник сетует на неожиданные проблемы с надзорными органами и просит передать с водителем такси деньги из кассы.

При этом таксист не подозревает о совершенном злодеянии. Получив деньги, он переводит их на номер мобильного афериста и оставляет себе часть суммы за выполненные услуги.

Реальный руководитель компании, как выясняется позже, не звонил с просьбой помочь ему деньгами.