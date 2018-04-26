Почему ваши AirPods скоро начнут умирать

Почему ваши AirPods скоро начнут умиратьВы задумывались, что эти прекрасные, белые наушники не вечны? Мало того, срок их службы катастрофически мал.

Мне грустно смотреть на мои AirPods неумолимо исчерпывают свой ресурс день за днём.

А главное, с этим ничего нельзя поделать.

Аккумулятор сдаёт. Целых 3 аккумулятора

У AirPods несколько элементов питания: по одной крохотной батарее в «ножках» самих наушников и один в зарядном чехле. Их ёмкость составляет по 93 милливатта у наушников и 1,52 ватт-часа у кейса.

Любой аккумулятор имеет свой жизненный цикл и считается расходным материалом с ограниченным сроком службы. И если в других Apple-гаджетах заменить элемент питания можно, то AirPods — единственный продукт в котором замена элементов питания просто не предусмотрена.

Я так радовался, что AirPods похожи на проводные EarPods формой и комфортной посадкой в ушах. Сейчас я понимаю, что они слишком похожи своей одноразовостью: в самом деле, если у EarPods оторвётся провод, вы же не будете прикручивать к наушникам новый?

И с AirPods то же самое. Вы пользуетесь ими, пока это позволяют аккумуляторы. А потом наушники за 11 990 рублей умирают.

Есть решения. Но все стоят денег

Мои AirPods разряжаются буквально за несколько часов, что я провожу в дороге. Достаю их из зарядного кейса, выхожу из дома — через полтора часа раздаётся предупреждающий сигнал о том, что пора бы поставить наушники на подзарядку.

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Сброс и повторное подключение наушников к iPhone не помогли. Увы, но факт: аккумуляторы моих AirPods отработали свое.

Вот что я могу сделать прямо сейчас, чтобы вернуть своим наушникам «волшебное» время автономной работы:

заменить зарядный кейс

заменить сами наушники (один или оба)

купить новые AirPods

Проблема в том, что ни один сервисный центр не будет делать этого бесплатно. Вот цены:

новый зарядный кейс стоит 6900 рублей

один новый наушник стоит 6900 рублей

диагностика стоит 1000 рублей

Замена КАЖДОГО элемента AirPods стоит фиксированные 6900 рублей. Если диагностика выявит, что в негодность пришли аккумуляторы в обоих наушниках, то их замена будет стоит 13 800 рублей, да ещё плюс 1000 рублей за саму диагностику.

В итоге отдаёшь 14 800 рублей, ждёшь несколько дней и получаешь новые наушники, но в своём старом, зацарапанном и грязном зарядном кейсе.

Дешевле действительно просто выкинуть отработанные AirPods и купить новые. И по деньгам выходит дешевле, и кейс будет новенький.

Я люблю свои AirPods. И куплю новые

Продажи AirPods в России стартовали в декабре 2016 года. Свои наушники я купил в январе 2017-го. Предполагаю, что срок службы элементов питания по самым смелым ожиданиям составляет не более 3-х лет, в идеальном случае.

Так что, покупая беспроводные «затычки» от Apple не забывайте, что это не на всегда. Этот аксессуар умрёт, и вам придётся покупать новые.

Несмотря на неприятный осадок от осознания этого факта, лично я пойду и куплю новые AirPods. Потому что они удобные, с хорошим звуком, идеально помещаются в карман, не теряют связь с iPhone и быстро заряжаются.

За это я готов простить хитрецов из Купертино , которые с помощью клея умудрились сделать этот прекрасный аксессуар одноразовым: ведь разобрать корпус зарядного чехла или самих наушников без повреждений невозможно, доказано iFixIt.

А может, бесплатно достать старые-добрые и практически «неубиваемые» проводные наушники, которые валяются без дела в недрах шкафа?