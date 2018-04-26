Плавание маломерных судов в период нерестового запрета

В 2018 году на водоемах Иркутской области

на период нереста — с 25 апреля и до 25 июня 2018 — запрещен вылов

хариуса, ленка и тайменя, а с 1 мая по 15 июня — вылов щуки. В связи с этим в Государственную инспекцию по маломерным судам обращаются

судоводители с просьбой дать разъяснения по п. 15.4.8. Приказа

Минсельхоза России «Об утверждении правил рыболовства для Байкальского

рыбохозяйственного бассейна». В нем говорится о запрете на использование

маломерных и прогулочных судов в указанный период на водных объектах

рыбохозяйственного значения или их участках, за исключением несамоходных

судов, а также других судов, применяемых для осуществления разрешенной

деятельности по добыче водных биоресурсов.

Дмитрий Миронов , главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам:

«Запрет не распространяется на передвижение по этим водным объектам на маломерных судах без цели

рыбалки. С 25 апреля к инспекторам ГИМС и рыбоохраны при патрулировании

водоемов присоединятся сотрудники Росгвардии и полиции. Вся незаконно

добытая рыба будет изыматься у нарушителей, а транспортные средства и орудия лова могут быть конфискованы».