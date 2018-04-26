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Плавание маломерных судов в период нерестового запрета
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Плавание маломерных судов в период нерестового запрета 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
В 2018 году на водоемах Иркутской области
на период нереста — с 25 апреля и до 25 июня 2018 — запрещен вылов
хариуса, ленка и тайменя, а с 1 мая по 15 июня — вылов щуки. В связи с  этим в Государственную инспекцию по маломерным судам обращаются
судоводители с просьбой дать разъяснения по п. 15.4.8. Приказа
Минсельхоза России «Об утверждении правил рыболовства для Байкальского
рыбохозяйственного бассейна». В нем говорится о запрете на использование
маломерных и прогулочных судов в указанный период на водных объектах
рыбохозяйственного значения или их участках, за исключением несамоходных
судов, а также других судов, применяемых для осуществления разрешенной
деятельности по добыче водных биоресурсов.
Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам:
«Запрет не распространяется на  передвижение по этим водным объектам на маломерных судах без цели
рыбалки. С 25 апреля к инспекторам ГИМС и рыбоохраны при патрулировании
водоемов присоединятся сотрудники Росгвардии и полиции. Вся незаконно
добытая рыба будет изыматься у нарушителей, а транспортные средства и  орудия лова могут быть конфискованы».
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