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Где в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя в День Победы?
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Где в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя в День Победы? 

АиФ Урал 13 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге на празднование 9 Мая запретят продажу алкогольной продукции в центре города. Соответствующее постановление подписал глава администрации столицы Урала Александр Якоб.
Запрет продажи алкоголя в центре города — традиционное правило в дни организации массовых мероприятий. В администрации города выделили границы продажи алкогольной продукции и установили четкий график. Ограничения будут действовать не только в центре Екатеринбурга, но и в отдельных районах, где состоятся легкоатлетические эстафеты в этот день.
«АиФ-Урал» публикует карту и расписание продаж алкогольной продукции.
Запрет на продажу алкоголя в периметре улиц Московская — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулок Красный — Челюскинцев. Период — с 8:00 до 23:00;Запрет на продажу алкоголя в периметре улиц Машиностроителей — Ильича — Краснознаменная — проспект Орджоникидзе. Период — с 8:00 до 12:00;Запрет на продажу алкоголя в периметре улиц: по Инженерной (Хибиногорского переулка до Грибоедова) и по Грибоедова (от Инженерной до Торговой). Период — с 8:00 до 15:00;Запрет на продажу алкоголя в периметре улиц Мамина-Сибиряка — Первомайская — Бажова — Шарташская. Период — с 9:00 до 15:00.
Как ранее сообщал «АиФ-Урал», к дню празднования 9 Мая в Екатеринбурге также будет введено ограничение движения транспорта в разные дни.
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