Где в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя в День Победы?

В Екатеринбурге на празднование 9 Мая запретят продажу алкогольной продукции в центре города. Соответствующее постановление подписал глава администрации столицы Урала Александр Якоб.

Запрет продажи алкоголя в центре города — традиционное правило в дни организации массовых мероприятий. В администрации города выделили границы продажи алкогольной продукции и установили четкий график. Ограничения будут действовать не только в центре Екатеринбурга, но и в отдельных районах, где состоятся легкоатлетические эстафеты в этот день.

«АиФ-Урал» публикует карту и расписание продаж алкогольной продукции.

Запрет на продажу алкоголя в периметре улиц Московская — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулок Красный — Челюскинцев. Период — с 8:00 до 23:00;Запрет на продажу алкоголя в периметре улиц Машиностроителей — Ильича — Краснознаменная — проспект Орджоникидзе. Период — с 8:00 до 12:00;Запрет на продажу алкоголя в периметре улиц: по Инженерной (Хибиногорского переулка до Грибоедова) и по Грибоедова (от Инженерной до Торговой). Период — с 8:00 до 15:00;Запрет на продажу алкоголя в периметре улиц Мамина-Сибиряка — Первомайская — Бажова — Шарташская. Период — с 9:00 до 15:00.

Как ранее сообщал «АиФ-Урал», к дню празднования 9 Мая в Екатеринбурге также будет введено ограничение движения транспорта в разные дни.