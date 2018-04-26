Грянул гром, перекрестились: проверяем ростовские торговые центры во второй раз 

После трагедии в Кемерово во всей стране начали проверки торговых центров. Но до их начала корреспондент 161.ru отправилась в собственный рейд по ростовским ТЦ и обнаружила множество нарушений. А сегодня мы решили устроить вторую проверку и узнать, поменялось ли что-то за месяц, прошедший со дня пожара в «Зимней вишне».
После выхода первого репортажа к нам обращались читатели и просили проверить торговые центры на Западном. Туда мы первым делом и отправились.
ТЦ «Левенцовский»
«Левенцовский» сейчас перестраивают
«Левенцовский» — небольшой торговый центр, расположенный на улице Жданова. Прямо напротив главного входа есть план эвакуации — причем с указаниями, написанными еще и шрифтом Брайля. Таблички, ведущие к эвакуационным выходам, есть и в большом количестве — заблудиться здесь не получится даже при большом желании. Детский городок находится в паре шагов от одного из таких выходов.
Сделать много фотографий не удалось — к корреспонденту сразу подошли сотрудники администрации и заявили, что «это частная собственность и снимать тут ничего нельзя».
План ТЦ с указаниями, написанными шрифтом Брайля
— У нас уже проводили проверки, в основном всё хорошо. Запасных выходов много, переживать не надо, они открываются, — сообщил технический директор ТЦ Александр Сушков. — У нас сейчас идет перестройка и перепланировка, изготавливают новые таблички, их будет больше.
Итак, едем дальше.
ТЦ «Золотой Вавилон»
Кинотеатр здесь находится на последнем этаже
Этот крупный торгово-развлекательный центр находится на улице Малиновского и занимает четыре этажа. Именно его чаще всего просили проверить наши читатели.
— «Вавилон» — это полный мрак, один основной эскалатор на все четыре этажа, да и ещё довольно узкий. Кинотеатр на самом верху. Почему? Считается, что это безопасно? — интересовались читатели.
В «Золотом Вавилоне» есть указатели, ведущие к эвакуационным выходам. Правда, двери на всех этажах оказались закрыты.
— В обычное время двери можно открыть только по ключам-карточкам. А если срабатывает сирена, то дверь разблокируется. Это противопожарная и антитеррористическая система. Если, не дай бог, случится ЧП, выходы будут открыты, — рассказали в администрации торгового центра.
Из кинотеатра по лестнице можно спуститься на улицу. Сотрудница кинотеатра пояснила, что в каждом зале тоже есть запасной выход, который откроется в случае ЧП.
Вопрос о том, почему многие кинотеатры находятся на последних этажах, мы задали на условиях анонимности сотруднику одного из ростовских кинотеатров и специалисту по кинобизнесу.
— Причин много. Первая — маркетинг, — пояснил спикер. — Пока человек поднимется на последний этаж, он пройдет мимо множества магазинов и, возможно захочет что-то купить. Во-вторых, стоимость аренды ниже. Кстати, многие ТЦ ещё на стадии строительства заключают договоры с определенными кинотеатрами и строят помещения именно под них. Если вдруг кинотеатрам придется переезжать на первые этажи, они понесут огромные убытки.
ТЦ «Талер»
В «Талере» тоже есть указатели и запасные выходы, которые в обычное время закрыты
«Талер» находится на улице Зорге. Кроме эскалатора здесь есть две запасные лестницы, по которым любой может подняться или спуститься. Нам удалось обнаружить еще одно лестницу, правда, в коридоре, который, по всей видимости, закрыт для посторонних — потому что в этой части ТЦ идет ремонт. Все запасные выходы были закрыты.
— Двери откроются, если сработает сигнализация, — сказал сотрудник торгового центра.
Указатели здесь тоже есть, и человек, даже если запаникует, скорее всего, сможет сориентироваться.
А теперь отправляемся к нашим старым знакомым — торговым центрам, которые мы уже проверили в предыдущем репортаже.
«Вавилон» на Северном
В «Вавилоне», как и во многих других ТЦ, уже прошли масштабные проверки
Первым делом отправляемся в нашу любимую кофейню, где в прошлый раз мы обнаружили пожарный выход, заставленный столами и стендами. После нашей проверки коридор освободили, но читатели в комментариях сомневались, что надолго. Сейчас, как мы видим, проход все еще свободен, и сотрудники кофейни нашли другое место для столов и стендов. Указатели здесь есть, но их меньше, чем в «Вавилоне» на Западном и в «Левенцовском».
Так выглядел один из пожарных выходов месяц назад
А эта фотография сделана 25 апреля
Поднимаемся на последний этаж — здесь тоже, как и в «Вавилоне» на Западном, расположен кинотеатр. Сейчас он закрыт — как пояснил охранник, из-за нарушения пожарной безопасности.
— Возможно, скоро он снова заработает, сегодня будет решение суда, — добавил сотрудник ТЦ.
Пока точно не известно, когда откроют кинотеатр
Рядом с кинотеатром есть запасной выход, который сейчас ремонтируют. Довольно узкая лестница ведет к двери на втором этаже, которая была закрыта на магнитный замок.
Мы направили запрос в администрацию кинотеатра и попросили рассказать, какие нарушения были найдены в его работе, когда их устранят и когда он снова откроется. Ответ опубликуем, как только его получим.
«Горизонт»
«Горизонт» — крупнейший ТЦ Ростова
Последним пунктом стал один из крупнейших ТРЦ Ростова — «Горизонт» на Нагибина. В прошлый раз мы нашли здесь очень мало табличек, ведущих к эвакуационным выходам. Через месяц их количество, если и изменилось, то незначительно. Кстати, недавно из-за нарушений пожарной безопасности здесь закрыли детский городок «Кидбург».
— В «Горизонте» спокойно можно заблудиться, и вообще никаких табличек, указатели маленькие, под микроскопом рассматривать нужно, — написал один из читателей в комментариях под репортажем о первой проверке.
Многие читатели писали в комментариях, что в этом ТЦ легко заблудиться
В «Горизонте», действительно, легко заблудиться, но здесь есть много открытых выходов, два из них — рядом с кинотеатром. Еще во время прошлой проверки нам пояснили, что в залах кинотеатра есть запасные выходы, которые в обычное время закрыты, но откроются в случае ЧП.
Мы отправили запрос в администрацию торгового центра и попросили рассказать, сколько всего в ТРЦ указателей, ведущих к выходам, и планов эвакуации, а также есть ли запасные выходы в залах кинотеатра. Мы опубликуем ответ, как только его получим.
Резюме
Гром грянул — областные власти и владельцы ТЦ перекрестились. За последнее время в Ростове и области закрыли десятки магазинов, торговых и развлекательных центров, среди которых ТЦ «Орбита», «Северный», «Андреевский» и многие другие. К сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, во время проверок было обнаружено больше четырех тысяч нарушений противопожарной безопасности. Самые частые из них — отсутствие или неисправности в автоматической пожарной сигнализации. Закрытые центры не начнут работу, пока не устранят все нарушения.
Будем надеяться, что теперь мы сможем чувствовать себя в безопасности.