Грянул гром, перекрестились: проверяем ростовские торговые центры во второй раз

После трагедии в Кемерово во всей стране начали проверки торговых центров. Но до их начала корреспондент 161.ru отправилась в собственный рейд по ростовским ТЦ и обнаружила множество нарушений. А сегодня мы решили устроить вторую проверку и узнать, поменялось ли что-то за месяц, прошедший со дня пожара в «Зимней вишне».

После выхода первого репортажа к нам обращались читатели и просили проверить торговые центры на Западном. Туда мы первым делом и отправились.

ТЦ «Левенцовский»

«Левенцовский» сейчас перестраивают

«Левенцовский» — небольшой торговый центр, расположенный на улице Жданова. Прямо напротив главного входа есть план эвакуации — причем с указаниями, написанными еще и шрифтом Брайля. Таблички, ведущие к эвакуационным выходам, есть и в большом количестве — заблудиться здесь не получится даже при большом желании. Детский городок находится в паре шагов от одного из таких выходов.

Сделать много фотографий не удалось — к корреспонденту сразу подошли сотрудники администрации и заявили, что «это частная собственность и снимать тут ничего нельзя».

План ТЦ с указаниями, написанными шрифтом Брайля

— У нас уже проводили проверки, в основном всё хорошо. Запасных выходов много, переживать не надо, они открываются, — сообщил технический директор ТЦ Александр Сушков. — У нас сейчас идет перестройка и перепланировка, изготавливают новые таблички, их будет больше.

Итак, едем дальше.

ТЦ «Золотой Вавилон»

Кинотеатр здесь находится на последнем этаже

Этот крупный торгово-развлекательный центр находится на улице Малиновского и занимает четыре этажа. Именно его чаще всего просили проверить наши читатели.

— «Вавилон» — это полный мрак, один основной эскалатор на все четыре этажа, да и ещё довольно узкий. Кинотеатр на самом верху. Почему? Считается, что это безопасно? — интересовались читатели.

В «Золотом Вавилоне» есть указатели, ведущие к эвакуационным выходам. Правда, двери на всех этажах оказались закрыты.

— В обычное время двери можно открыть только по ключам-карточкам. А если срабатывает сирена, то дверь разблокируется. Это противопожарная и антитеррористическая система. Если, не дай бог, случится ЧП, выходы будут открыты, — рассказали в администрации торгового центра.

Из кинотеатра по лестнице можно спуститься на улицу. Сотрудница кинотеатра пояснила, что в каждом зале тоже есть запасной выход, который откроется в случае ЧП.

Вопрос о том, почему многие кинотеатры находятся на последних этажах, мы задали на условиях анонимности сотруднику одного из ростовских кинотеатров и специалисту по кинобизнесу.

— Причин много. Первая — маркетинг, — пояснил спикер. — Пока человек поднимется на последний этаж, он пройдет мимо множества магазинов и, возможно захочет что-то купить. Во-вторых, стоимость аренды ниже. Кстати, многие ТЦ ещё на стадии строительства заключают договоры с определенными кинотеатрами и строят помещения именно под них. Если вдруг кинотеатрам придется переезжать на первые этажи, они понесут огромные убытки.

ТЦ «Талер»

В «Талере» тоже есть указатели и запасные выходы, которые в обычное время закрыты

«Талер» находится на улице Зорге. Кроме эскалатора здесь есть две запасные лестницы, по которым любой может подняться или спуститься. Нам удалось обнаружить еще одно лестницу, правда, в коридоре, который, по всей видимости, закрыт для посторонних — потому что в этой части ТЦ идет ремонт. Все запасные выходы были закрыты.

— Двери откроются, если сработает сигнализация, — сказал сотрудник торгового центра.

Указатели здесь тоже есть, и человек, даже если запаникует, скорее всего, сможет сориентироваться.

А теперь отправляемся к нашим старым знакомым — торговым центрам, которые мы уже проверили в предыдущем репортаже.

«Вавилон» на Северном

В «Вавилоне», как и во многих других ТЦ, уже прошли масштабные проверки

Первым делом отправляемся в нашу любимую кофейню, где в прошлый раз мы обнаружили пожарный выход, заставленный столами и стендами. После нашей проверки коридор освободили, но читатели в комментариях сомневались, что надолго. Сейчас, как мы видим, проход все еще свободен, и сотрудники кофейни нашли другое место для столов и стендов. Указатели здесь есть, но их меньше, чем в «Вавилоне» на Западном и в «Левенцовском».

Так выглядел один из пожарных выходов месяц назад

А эта фотография сделана 25 апреля

Поднимаемся на последний этаж — здесь тоже, как и в «Вавилоне» на Западном, расположен кинотеатр. Сейчас он закрыт — как пояснил охранник, из-за нарушения пожарной безопасности.

— Возможно, скоро он снова заработает, сегодня будет решение суда, — добавил сотрудник ТЦ.

Пока точно не известно, когда откроют кинотеатр

Рядом с кинотеатром есть запасной выход, который сейчас ремонтируют. Довольно узкая лестница ведет к двери на втором этаже, которая была закрыта на магнитный замок.

Мы направили запрос в администрацию кинотеатра и попросили рассказать, какие нарушения были найдены в его работе, когда их устранят и когда он снова откроется. Ответ опубликуем, как только его получим.

«Горизонт»

«Горизонт» — крупнейший ТЦ Ростова

Последним пунктом стал один из крупнейших ТРЦ Ростова — «Горизонт» на Нагибина. В прошлый раз мы нашли здесь очень мало табличек, ведущих к эвакуационным выходам. Через месяц их количество, если и изменилось, то незначительно. Кстати, недавно из-за нарушений пожарной безопасности здесь закрыли детский городок «Кидбург».

— В «Горизонте» спокойно можно заблудиться, и вообще никаких табличек, указатели маленькие, под микроскопом рассматривать нужно, — написал один из читателей в комментариях под репортажем о первой проверке.

Многие читатели писали в комментариях, что в этом ТЦ легко заблудиться

В «Горизонте», действительно, легко заблудиться, но здесь есть много открытых выходов, два из них — рядом с кинотеатром. Еще во время прошлой проверки нам пояснили, что в залах кинотеатра есть запасные выходы, которые в обычное время закрыты, но откроются в случае ЧП.

Мы отправили запрос в администрацию торгового центра и попросили рассказать, сколько всего в ТРЦ указателей, ведущих к выходам, и планов эвакуации, а также есть ли запасные выходы в залах кинотеатра. Мы опубликуем ответ, как только его получим.

Резюме

Гром грянул — областные власти и владельцы ТЦ перекрестились. За последнее время в Ростове и области закрыли десятки магазинов, торговых и развлекательных центров, среди которых ТЦ «Орбита», «Северный», «Андреевский» и многие другие. К сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области , во время проверок было обнаружено больше четырех тысяч нарушений противопожарной безопасности. Самые частые из них — отсутствие или неисправности в автоматической пожарной сигнализации. Закрытые центры не начнут работу, пока не устранят все нарушения.

Будем надеяться, что теперь мы сможем чувствовать себя в безопасности.