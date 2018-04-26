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СМИ: обыски проходят в парламенте Якутии и в ГУП «Комдрагметалл»
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СМИ: обыски проходят в парламенте Якутии и в ГУП «Комдрагметалл» 

BFM.RU 1 час назад
Следователи пришли сегодня в парламент Якутии и в ГУП «Комдрагметалл», там проходят обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Он не смог назвать причины мероприятий, лишь добавил, что обыски ведутся по линии УБЭПиПК МВД по региону.
По сообщениям местных СМИ, обыски могут быть связаны с получением взятки одним из депутатов регионального парламента.
Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет.
Тем временем в якутского ГУП «Комдрагметалл» опровергли информацию об обысках на предприятии. «У нас все спокойно, никаких следственных действий не проходит», — сообщил РИА Новости представитель компании. Он назвал информацию об обысках «странным хайпом».
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