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Владимир Путин встретился с главой региона Дмитрием Азаровым
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Владимир Путин встретился с главой региона Дмитрием Азаровым 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Отдельно глава региона доложил о ходе исполнения поручений президента, данных им 7 марта 2018 года в ходе визита в Самарскую область. Напомним, тогда в ходе личной встречи руководитель региона заручился поддержкой Владимира Путина в решении ряда стратегических задач.
В ходе встречи обсуждался вопрос корректировки транспортной стратегии России с включением Самарской области в транспортный коридор «Европа-Западный Китай».
Глава государства отметил профессиональный и заинтересованный подход Дмитрия Азарова к работе и пожелал успехов на выборах в сентябре этого года.
Напомним, ранее Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что решение об участии в выборах он примет только после получения одобрения этого шага президентом страны, указом которого он был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора.
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