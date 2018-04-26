Владимир Путин встретился с главой региона Дмитрием Азаровым

Отдельно глава региона доложил о ходе исполнения поручений президента , данных им 7 марта 2018 года в ходе визита в Самарскую область . Напомним, тогда в ходе личной встречи руководитель региона заручился поддержкой Владимира Путина в решении ряда стратегических задач.

В ходе встречи обсуждался вопрос корректировки транспортной стратегии России с включением Самарской области в транспортный коридор «Европа-Западный Китай».

Глава государства отметил профессиональный и заинтересованный подход Дмитрия Азарова к работе и пожелал успехов на выборах в сентябре этого года.

Напомним, ранее Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что решение об участии в выборах он примет только после получения одобрения этого шага президентом страны, указом которого он был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора.