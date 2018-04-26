Ольга Кузьмина вспомнила съемки в «Ералаше»

Плохая погода навела на Ольгу Кузьмину ностальгию, и актриса решила вспомнить начало своего творческого пути. Звезда опубликовала в Инстаграме видеоподборку сцен из «Ералаша», в которых она сыграла свои первые главные роли почти двадцать лет назад.

Ольга получила широкую известность после роли в сериале «Кухня» и его продолжении «Отель Элеон». Однако это не первый успешный проект, в котором актрисе довелось сыграть. В детстве, как и многие ее коллеги, Кузьмина снималась в юмористическом киножурнале «Ералаш», о чем до сих пор вспоминает с теплыми чувствами. Актриса разместила в Инстаграме видеонарезку из сцен со своим участием и рассказала подписчикам причину своей внезапной ностальгии «Сегодня пасмурно, ураган нагнал тучи, а мне вспоминается мое безоблачное детство. Делюсь с вами частичками воспоминаний о нем.»

Как оказалось, далеко не все подписчики смогли соотнести забавную девочку из «Ералаша» с выросшей Ольгой. И теперь, посмотрев видео, многие не понимают, почему не замечали этого сходства раньше. Впрочем, нашлись и те, кто смог сразу узнать Кузьмину в старых выпусках. По их словам, даже повзрослев, Ольга не сильно изменилась и по-прежнему остается такой же очаровательной.

«Милейшая Олечка! Любила смотреть Ералаш, обожала серии с тобой.» «Я помню все Ералаши с твоим участием. Такая лапочка. Вообще раньше Ералаш интереснее был чем сейчас.» «А я и не знала! Очень мне нравилась эта девочка в Ералаше.» «Я не думала, что вы снимались в Ералаше! Для меня открытие! Вы хорошенькая.» Публикация от Ольга Кузьмина (@kuzmummy) 22 Апр 2018 в 1:37 PDT А не так давно Ольга Кузьмина показала поклонникам фотографию, на которой она позирует с большим плюшевым медведем, и призналась, что игрушки будят в ней детство Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!