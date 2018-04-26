На арках в парке у подножия Мамаева кургана установят70 000 светодиодов

12-метровые арки, установленные в мемориальном парке у подножия Мамаева кургана в Волгограде , украсят 70 000 светодиодов. Параллельно в зеленой зоне ведется обустройство фонтана.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в настоящее время специалисты монтируют светодиоды, занимаются облицовкой стен фонтана, укладывают покрытие на пешеходных и велодорожках, а также стелют газон и высаживают деревья. На последнем этапе реконструкции подрядчику предстоит установить садовую мебель и подготовить парк к открытию.

В парке к настоящему моменту уже смонтирована площадка для воркаута, установлены шесть декоративных арок и выполнены основные работы по возведению фонтана. Сейчас в нем завершается обустройство зеленого амфитеатра — после выполнения штукатурных работ строители уложат поливочный водопровод зоны и смонтируют сидения. Специалисты также заканчивают строительство пешеходных дорожек и собираются нанести резиновое покрытие на роликовые дорожки. «Реконструкция Мемориального парка близится к завершению», — отметили в мэрии.