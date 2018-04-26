Приставы уведомляют о долгах авиапассажиров в Толмачево

Чаще перед ними хмурые лица, улыбаются им редко. Говорят, работа невеселая. Сообщать людям о задолженности, требовать погасить долги — дело не самое приятное, зато нужное. Но 25 апреля приставы в аэропорту не требуют, а рассказывают. Правда, вопросов у пассажиров немного.

«Неохотно подходят, но есть и те, кто добровольно идут, узнают информацию. Это, в основном, те, кто не имеет никакой задолженности», — говорит ведущий специалист, эксперт организационно-контрольной работы взаимодействия со СМИ Виктория Шевелева.

Акция «Узнай о своих долгах» прошла в каждом городе России . В аэропорту, метро, на вокзале, в МФЦ. Нужен лишь паспорт гражданина России. Несколько секунд ожидания — и результат готов.

Есть и те, кто просто не знает о долгах. Не заметил, как нарушил правила дорожного движения, пропустил письмо от налоговой службы . И вот уже к основному долгу копится пеня. Чтобы цифра не увеличивалась, сотрудники ФССП предлагают оплатить штраф прямо на месте.

Знать о сумме долга нужно и для того, чтобы на таможенном пропускном пункте, например, в аэропорту, вас не развернули в обратную от самолета сторону. Только за один год за границу не выпустили на 40 процентов больше должников, чем раньше.

Антон Тимофеев. «Я думаю, что тот, кто хочет полететь или часто летает по работе на самолете, тот оплачивает все своевременно и не ждет накопления долгов», — говорит житель Новосибирска

О зарубежных поездках могут забыть те, чья задолженность превышает 30 тысяч рублей. Всего на исполнении сегодня находятся больше 800 тысяч дел. Достучаться судебным приставам удалось лишь до четверти должников и вернуть свыше 3 миллиардов рублей. Однако общая сумма долгов в 30 раз больше.