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Пекин объявил о готовности к введению барьеров на китайские инвестиции в США
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Пекин объявил о готовности к введению барьеров на китайские инвестиции в США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Власти Китая выразили решительный протест против любых односторонних протекционистских мер, однако заверили в готовности экономики Поднебесной к введению Вашингтоном барьеров на китайские инвестиции, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Он выразил надежду, что США будут действовать в большем соответствии с общемировыми тенденциями, передает ТАСС.
По словам Гао Фэна, благодаря китайскому капиталу в Соединенных Штатах появилось множество новых рабочих мест.
Ранее Китай пообещал победить в войне с США за свободную торговлю. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об американо-китайской торговой войне.
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