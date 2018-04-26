Бессмертный полк 2018 в Новосибирске — как участвовать

9 Мая в Новосибирске пройдут обширные мероприятия, посвященные празднованию 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В 10.00 на площади Ленина начнется Парад Победы, в котором примут участие более 1700 военнослужащих, 40 единиц техники и авиации.

Одновременно с этим, с 10.00 до 10.45, пройдет сбор участников «Бессмертного полка». Место сбора — участок Октябрьской магистрали между бизнес-центром «Капитал» (Октябрьская магистраль, 3) и театром «Глобус».

Сразу после окончания Парада (ориентировочно — в 10.45) начнется шествие. Колонна проследует по Красному проспекту до Дома Офицеров (Красный проспект, 63), где в 12.00 состоится праздничная интерактивная программа для участников шествия.

Никакой записи или предварительной регистрации для участников «Бессмертного полка» не требуется.

— Достаточно подойти в назначенное время к месту сбора. Если человек не успел сделать транспарант, его все равно примут в колонну. У нас каждый год много участников, которые встают с обычными фотографиями в рамках или приколотыми к груди фотокарточками. Есть и такие, у кого никто не воевал, но им все равно хочется пройти с «Бессмертным полком». Они просто встают в колонну без плакатов и транспарантов, — рассказала координатор «Бессмертного полка» в Новосибирске Анастасия Панфилова.

Единственное требование к участникам — не брать с собой слишком большие плакаты и флаги, так как они загораживают лица героев. Мы должны быть внимательны друг к другу. Поэтому просим на время убрать знамена и плакаты, чтобы не мешать другим участникам шествия.

Добавим, что в 2017 году «Бессмертный полк» в Новосибирске установил рекорд массовости. СМИ со ссылкой на организаторов называли цифру 270 тыс. человек.

Стоимость изготовления транспаранта для «Бессмертного полка» — от 290 до 550 рублей и выше. Сроки — от нескольких дней до суток. Некоторые компании намерены работать до 9 мая включительно, однако лучше все же готовиться к акции заранее, так как в последний день могут просто закончиться материалы. Также транспарант можно изготовить своими руками.

Напомним, уже стала известна программа празднования 9 Мая в Новосибирске и время сбора «Бессмертного полка» в Бердске

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