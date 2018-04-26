Суд обязал «Магнит» выплатить жительнице Омска 157 тыс. рублей за сломанную руку 

Жительница Омска смогла отсудить у сети «Магнит» 157 тыс. руб. в качестве компенсации причиненного морального вреда и утраченного заработка. Ранее ее прижала автоматическая стеклянная дверь магазина на входе, в результате чего она упала и сломала руку, сообщает прокуратура Омской области.
В рассмотрении дела принимала участие прокуратура Кировского округа города Омска, отмечает издание «Город55». После падения женщина получила закрытый перелом лучевой кости и отрывной перелом отростка локтя. Эксперты заключили, что ее здоровью был причинен вред средней тяжести.
В итоге Кировский районный суд города Омска учел заключение прокуратуры и постановил, что «Магнит» должен выплатить ей компенсацию, а также покрыть расходы на проведение экспертизы в размере 30 тыс. руб.