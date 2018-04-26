Ещё
Суд обязал «Магнит» выплатить жительнице Омска 157 тыс. рублей за сломанную руку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд обязал «Магнит» выплатить жительнице Омска 157 тыс. рублей за сломанную руку 

Rambler News Service 39 минут назад
Фото: letnews.ru
Жительница Омска смогла отсудить у сети «Магнит» 157 тыс. руб. в качестве компенсации причиненного морального вреда и утраченного заработка. Ранее ее прижала автоматическая стеклянная дверь магазина на входе, в результате чего она упала и сломала руку, сообщает прокуратура Омской области.
В рассмотрении дела принимала участие прокуратура Кировского округа города Омска, отмечает издание «Город55». После падения женщина получила закрытый перелом лучевой кости и отрывной перелом отростка локтя. Эксперты заключили, что ее здоровью был причинен вред средней тяжести.
В итоге Кировский районный суд города Омска учел заключение прокуратуры и постановил, что «Магнит» должен выплатить ей компенсацию, а также покрыть расходы на проведение экспертизы в размере 30 тыс. руб.
Rambler News Service: последние новости
ЦБ объявил о санации «Азиатско-Тихоокеанского банка» Директор по сбыту и маркетингу «Русала» Стив Ходжсон покидает компанию на фоне санкций США СМИ сообщили о госпитализации Владимира Пресняков-старшего
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…312
Макаревич снова оскорбил россиян733
Умерла звезда сериала «Сваты»56
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море222
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма12
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение