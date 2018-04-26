Эксперт назвала недостатки подходов к содержанию террористов в колониях

НОВОСИБИРСК , 26 апр — РИА Новости . Раздельное содержание в колониях осужденных за террористические и экстремистские преступления от остальных заключенных не может быть рецептом для успешной борьбы с вербовками, работу нужно строить в разных формах содержания, считает председатель Научно-консультативного совета Антитеррористического центра государств-участников СНГ, доктор юридических наук Марианна Кочубей.

"Это одна из серьезных проблем. Государства-участники СНГ реализуют разные подходы, руководствуясь соображениями национальной безопасности, особенностями правовых систем. Но и у совместного, и у раздельного содержания есть большие минусы", — сказала она журналистам в четверг.

По словам эксперта, если содержать общих уголовных преступников с теми, кто совершил террористические и экстремистские преступления, то в колониях идет «обширная диффузная вербовка», но если их содержать раздельно, то тогда в узком круге ранее совершавших преступления террористического характера их консолидация идет более жестко, идеи терроризма и экстремизма «кристаллизуются».

"Это действительно большие минусы. Поэтому считать, что раздельное или совместное содержание является рецептом, заблуждение. И там, и там будут большие минусы. Но реализация программ по оперативному выявлению вербовщиков и по профилактике будет осуществляться в любом случае при двух названных схемах содержания осужденных. Там могут быть некоторые отличия в оперативной работе, но и там, и там надо делать и то, и другое", — сказала Кочубей.

В свою очередь, начальник оперативного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Евгений Гнедов сообщил, что применяемый во ФСИН изолирующий способ адресной профилактики в отношении этих категорий осужденных позволяет сделать выводы о его эффективности при том, что, по его словам, за последние четыре года количество осужденных за такие преступления выросло почти на 100%.

"Пенитенциарная система действует мобильно и быстро перестраивает приоритеты своей работы по предупреждению угрозообразующих факторов среди такой категории осужденных. Мы учимся работать, продолжаем совершенствовать свой опыт, активно используем опыт других стран и возможности науки … Такая работа ведется на постоянной основе", — сказал он.

В Новосибирске в четверг проходит расширенное заседание Научно-консультативного совета Антитеррористического центра государств — участников содружества независимых государств по теме «О мерах по недопущению склонения к террористической и экстремистской деятельности лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы».